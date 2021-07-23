У Кривому Розі 7-річного хлопчика тримали на ланцюгу і били: дитина сама викликала поліцію

У Кривому Розі чоловік знущався з 7-річного сина своєї співмешканки - нелюд бив дитину і прикував ногу хлопчика ланцюгом до батареї, нібито з метою "перевиховати". В результаті хлопчина зміг зателефонувати в поліцію на лінію "102" і поскаржитися на мучителя.

Про це 23 липня передали в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці - ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група - прибули на місце виклику, і звільнили дитину. Після цього хлопчика забрали в лікарню, щоб провести медичний огляд.

Як було встановлено, 30-річний чоловік прикував сина коханої, а сам пішов на роботу. Свої дії вітчим пояснював "виховними заходами", а на ланцюг посадив дитину нібито через те, що малий постійно тікав з дому.

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років", - розповіли в поліції.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК. Тепер вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу.

У Кривому Розі вітчим прикував 7-річного хлопчика ланцюгом до батареї (фото: dp.npu.gov.ua)