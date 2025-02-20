"Критический день": что обещает астропрогноз на 20 февраля и какие дела в "черном списке"

Уже 20 февраля Луна окажется в критической фазе. Поэтому определенные дела лучше планировать не на этот четверг, а на другие дни.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, какие дела запрещено планировать на 20 февраля и что сулит прогноз на этот день.

Прогноз астропогоды на 20 февраля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Критический день смены фазы Луны. Не рекомендуется групповая работа, избегайте резких движений. Это период мудрости, постижения знаний, наук и ремесел", - советует Соловьева.

"Любые знания легко воспринимаются. Главное условие - полное сосредоточение на наиболее важной задаче и поиск необходимой информации для ее решения. День связан с устойчивостью, вселенским законом, книгами. Повышаются интуиция и интеллектуальные способности. Можно найти новые идеи для решения старых проблем. Все знания надо использовать только с добрыми намерениями", - также пояснила она.

По словам астролога, в этот день можно эффективно прогнозировать будущее. Период способствует омоложению, также его связывают с изменениями. Проявляйте альтруизм, передавайте свой опыт другим, готовьте учеников, накапливайте знания и информацию.



Гороскоп на 20 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

20 февраля - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. И это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы.

"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - предупредила эксперт.

"В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и так далее", - резюмировала она.