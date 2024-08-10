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Критический день. Астролог составила прогноз на 10 августа и дала главные предупреждения на эту субботу

Гороскоп на субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В субботу, 10 августа, день может оказаться критическим. Все дело в том, что сразу две планеты - Меркурий и Сатурн, находятся в ретрограде.

Астролог Катерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала, чего ждать от этого дня.

Что нужно делать и от чего следует отказаться 10 августа

В субботу, предупредила астролог, день будет критическим. Поэтому не стоит планировать ничего нового, особенно, если это касается важных решений, изменений причесок и внешности, а также хирургических или стоматологических вмешательств.

Не следует забывать и о том, что Меркурий продолжает находиться в ретрограде. Поэтому откажитесь от важных дел и выяснения отношений.

Соловьева дала несколько советов на 10 августа:

  • не ведитесь на провокации, не обманывайте
  • будьте внимательны, поскольку возможны мошенничество и обман
  • берегите здоровье, повышается возможность простудиться
  • будьте осторожны со словами, опасными станут сплетни и ложь - о них скоро станет известно окружающим.

"Можно проверить свой иммунитет: чем выше духовный уровень развития человека, тем здоровее он чувствует себя в этот день", - отметила астролог.

После 12:02 слова приобретают наивысшую силу и значение: все сказанное может реализоваться в жизни. Все благие пожелания могут стать реальностью.

Именно поэтому, рассказала Соловьева, признайте свои ошибки, отслеживайте свои сомнения, трансформируйте свои страхи в положительные эмоции, выполняйте черновую работу.

Полезно учиться говорить, работать с логопедами, фониатрами, избавляться от слов-паразитов. Также можно соблюдать диету, поститься, очищать организм от шлаков.

Гороскоп на 10 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

"10 августа - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем", - рассказала астролог.

"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя через его испытания. Сейчас Сатурн находится в ретроградном движении", - добавила она.

Сбалансировать действие этой планеты в ретрограде можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о стариках и о тех, кто потерял дом.

"Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - резюмировала Соловьева.

К слову, ранее появился Таро-гороскоп на 10 августа.

Кроме того, раньше мы рассказывали, какие знаки Зодиака ощутят на себе кармический успех.

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