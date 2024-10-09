"Критический день": астролог дала прогноз на 9 октября и сказала, что нам принесет эта среда

Среда, 9 октября, может оказаться очень непростой. В этот день следует воздержаться от негатива и плохого настроения.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, чего ждать от этого дня и что обещает прогноз на среду.

Прогноз астропогоды на 9 октября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Критический день. Не поддавайтесь провокациям, не проявляйте грубость и не обманывайте", - предупредила Соловьева.

"9 октября Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, становится ретроградным", - также рассказала она.

После 14:44 по киевскому времени нельзя проявлять эгоизм и отрицательные эмоции. По словам астролога, наступает день раскаяния, очищение души и тела. Полезно обдумать свою жизнь, вспомнить прошлое.

Кроме этого, в среду реализуется накопившееся за предыдущие семь дней. Поэтому можно подводить итоги и определять направления дальнейшего развития. День способствует активностям, связанным с самопожертвованием.

"Признавайте ошибки, будьте бдительными, отслеживайте сомнения, трансформируйте свои страхи в положительные эмоции, выполняйте любую работу, какой бы тяжелой она ни была. Можно проверить свой иммунитет: чем выше духовный уровень развития человека, тем здоровее он чувствует себя в этот день. Соблюдайте диету, возможны голодовки и очищение организма", - рассказала эксперт.

Гороскоп на 9 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

"9 октября - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - объяснила астролог.

На этот день лучше не планировать важные переговоры, заключения новых договоров, приобретение техники, важные командировки, экзамены, проведение необходимых платежей, выяснение отношений.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - резюмировала Соловьева.