Крістіна Агілера впала на концерті в Росії: відео конфузу

Фото: Крістіна Агілера (GettyImages)

Крістіна Агілера після падіння намагалася рухатися обережніше

Крістіна Агілера, яка є популярною співачкою із США, приїхала до Санкт-Петербурга з концертом. На виступі співачка не втримала рівновагу і під час виконання пісні Bionic впала зі сходів. Танцюристи зірки швидко допомогли їй піднятися і вона продовжила шоу.

Відео фрагмента падіння опублікували в записі Instagram drugs_dont_work.

Наголошується, що шоу проходило в Льодовому палаці. Зірка заспівала 23 композиції. Серед них були відомі хіти, а також нові пісні. За час перебування на сцені Агілера встигла змінити десяток костюмів, тікаючи за куліси після кожних двох пісень.

Фото: Крістіна Агілера (Getty Images)

В соцмережах шанувальники артистки пишуть, що їм не вистачило часу концерту, щоб насолодитися творчістю співачки. Виступ тривав всього 1,5 години.

Перед концертом Крістіна Агілера прогулялася по Петербургу. Вона встигла походити по Невському проспекту і відвідати Спас на Крові.

Як раніше ми писали, Брітні Спірс вперше вийшла в світ з 25-річним коханим. Для такої важливої події співачка підібрала відповідний наряд. Вона прийшла на прем'єру в яскраво-червоній сукні, облягав фігуру, з глибоким декольте.

До речі, Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото).