ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Крістіна Агілера впала на концерті в Росії: відео конфузу

STYLERПерсони    23.07.2019 - 18:15
Крістіна Агілера впала на концерті в Росії: відео конфузу
Фото: Крістіна Агілера (GettyImages)

Крістіна Агілера після падіння намагалася рухатися обережніше

Крістіна Агілера, яка є популярною співачкою із США, приїхала до Санкт-Петербурга з концертом. На виступі співачка не втримала рівновагу і під час виконання пісні Bionic впала зі сходів. Танцюристи зірки швидко допомогли їй піднятися і вона продовжила шоу.

Відео фрагмента падіння опублікували в записі Instagram drugs_dont_work.

Наголошується, що шоу проходило в Льодовому палаці. Зірка заспівала 23 композиції. Серед них були відомі хіти, а також нові пісні. За час перебування на сцені Агілера встигла змінити десяток костюмів, тікаючи за куліси після кожних двох пісень.

Крістіна Агілера впала на концерті в Росії: відео конфузуФото: Крістіна Агілера (Getty Images)

В соцмережах шанувальники артистки пишуть, що їм не вистачило часу концерту, щоб насолодитися творчістю співачки. Виступ тривав всього 1,5 години.

Перед концертом Крістіна Агілера прогулялася по Петербургу. Вона встигла походити по Невському проспекту і відвідати Спас на Крові.

Як раніше ми писали, Брітні Спірс вперше вийшла в світ з 25-річним коханим. Для такої важливої події співачка підібрала відповідний наряд. Вона прийшла на прем'єру в яскраво-червоній сукні, облягав фігуру, з глибоким декольте.

До речі, Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото).

Вони прекрасні! Брітні Спірс вперше вийшла у світ з 25-річним коханим "Улюблені дівчата": Надя Дорофєєва зачарувала ультра стильним луком на зустрічі з подругами
Новини України певецСанкт-Петербург
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся