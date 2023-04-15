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В Крыму школьников заставляют делать медали для окупантов: шокирующие детали

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Крым, Суббота 15 апреля 2023 11:55
В Крыму школьников заставляют делать медали для окупантов: шокирующие детали Школьников в Крыму заставляют делать медали для оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Цинизм российских захватчиков не перестает удивлять. В Крыму до 9 мая учеников некоторых школ заставляют делать медали для российских оккупантов, убивающих украинцев.

Об этом сообщили в организации "Крым-SOS".

Что заставляют делать детей

По словам аналитика организации Евгения Ярошенка, помимо изготовления медалей, в школах Крыма будут собирать посылки для военных России, участвующих в войне против Украины.

Эти мероприятия проводятся в рамках марафона "Наша победа", который проходит в разных регионах России и на оккупированных территориях Украины. Частью марафона станут также рассказы о родственниках, участвовавших во Второй мировой войне.

Важно, что Международные конвенции запрещают пропаганду войны и подстрекательство к насилию, а Конвенция о правах ребенка предполагает, что образование детей должно быть направлено на воспитание уважения прав человека и основных свобод, а также принципов, провозглашенных в Уставе ООН.

В школах поют гимн РФ

В организации отметили, что в декабре 2022 у учителей некоторых школ Симферополя собирали деньги на поддержку войны в Украине. При отказе сдать средства учителям "намекали" на возможные неприятности.

Также оккупанты продолжают навязывать российскую идентичность школьникам в Крыму.

В общем раз в неделю в школах временно оккупированного полуострова поют гимн России. Кроме того, 1 сентября оккупанты агитировали крымских школьников вступать в ряды российской армии и проводили пропагандистские уроки с так называемыми "героями".

Ранее мы сообщали, что в Крыму школьники напали на девочку крымскотатарской национальности.

Также мы писали, оккупанты заставляют школьников в Мангуше и Никольском подписывать тетради Ростовской области.

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