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Крошка Эмили, которую считали погибшей от рук ХАМАС, вернулась домой: трогательные фото

Эмили из Беэри вернулась из плена ХАМАС к отцу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Эмили Хэнд - 8-летняя жительница Беэри, провела в плену ХАМАС почти 50 дней. Малышка после нападения террористов 7 октября несколько недель считалась погибшей. Отец Эмили оплакивал свою дочь и даже заявил в одном из интервью, что смерть "стала благословением" и это лучше, чем плен ХАМАС.

Однако девочка оказалась жива и только сейчас вернулась в семью. Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

8-летняя Эмили в ту роковую для Израиля ночь осталась ночевать у своей подруги. Когда утром раздались сигналы тревоги и первые взрывы, отец был уверен, что Эмили будет в защитной комнате вместе с подругой и ее матерью.

А потом в кибуц Беэри ворвались террористы, которые убили десятки людей, сожгли дома и часть жителей похитили. Отец Эмили, Том Хэнд, остался жив и даже не попал в плен.

После эвакуации ему сообщили, что его дочь, вероятнее всего погибла. Уничтоженный горем отец все, что смог произнести - это, что "смерть стала благословением", так как попасть в плен к ХАМАС маленькой девочке было хуже смерти.

А через несколько недель стало известно, что крошка Эмили, которую все считали погибшей, скорее всего жива и находится в лабиринтах в секторе Газа.

Во время 4-дневного перемирия, Эмили, которая в плену встретила свой 9 день рождения, внесли в список на обмен. И вот она вернулась к близким, старшей сводной сестре и своему отцу.

Эмили вернулась из плена ХАМАС к родным (скриншоты)

Том Хэнд приехал в Израиль из Ирландии много лет назад - волонтером. Но он остался в кибуце Беэри на многие годы. Он женился, обзавелся семьей. Несколько лет назад он стал вдовцом - мама Эмили скончалась от рака.  У Эмили, кроме отца, есть еще старшая сводная сестра - Натали.

63-летний Том пообещал закатить самую грандиозную вечеринку в честь возвращения своей дочери домой. Он лично встречал дочку в субботу поздно ночью. Эмили сильно похудела и вымотана, но она жива.

"Мы вернули Эмили из рук террористов Газы. Она сильно похудела на лице и теле, но в целом чувствует себя лучше, чем мы ожидали. Мы все еще боремся. Сейчас мы в больнице, заботимся об Эмили и хотим поблагодарить всех, кто помогал нам и поддерживал все эти 50 дней", - сказал Том.

Ранее мы рассказывали, что стало известно об Эмили в плену ХАМАС.

А также писали о деталях гибели от рук ХАМАС Шани Лук.

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