Кремлю не вигідно: Супрун емоційно відреагувала на прийняття мовного закону

Фото: Уляна Супрун висловилася про мовний закон (колаж РБК-Україна)

Уляна Супрун підтримала прийняття "мовного закону" депутатами Верховної Ради

Закон про мову прийняла Верховна Рада 25 квітня приблизно об 11 годині. Прийняття цього закону схвалюють безліч громадських активістів та науковців. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун також схвалює його прийняття. Про це вона вказала на своїй сторінці у Facebook.

"Закон про функціонування української мови як державної - прийнято. 278 голосів “за”. Вітаю усіх українців з важливим та насправді історичним для нас рішенням", - написала вона.

За словами Супрун, мову не можна побачити, як Собор Паризької Богоматері, але вона є “собором” значно більшого масштабу. Цей “собор” в Україні давно намагаються знищити і роблять це системно та цинічно, нагадує вона.

"Коли українців переконують, що наша мова - це не важливе питання, і воно не на часі, ми не можемо побачити дим від пожежі, ніхто зі ЗМІ не може вести онлайн-трансляцію з місця катастрофи, а провідні українські та світові бізнесмени не робитимуть величезні донації на відновлення та розвиток української", - підкреслила Уляна Супрун.

Фото: Ухвалення "мовного закону" (РБК-Україна)

Вона також згадала про приклад Франції як про країну, де до мови ставляться дуже ретельно і уважно.

"У Франції діє дуже сильне законодавство для захисту французької мови. І всі, хто приїздить жити до Франції, вчать французьку без вагань. Це об‘єктивна потреба", - написала Супрун.

Вона згадала закон, який у Франції регулює мовні питання. Він закріплює статус французької мови як основної офіційної в документах уряду, на робочому місці, у вивісках та маркуванні товарів, комерційних контрактах, ділових комунікаціях і деяких інших контекстах, пояснила Супрун.

Вона згадала, що подібні документи також вже багато років діють в різних країнах.

"У багатьох країнах, де політична еліта не страждає на комплекс меншовартості. Не боїться через відверто абсурдні звинувачення, робити очевидно необхідні речі для національної безпеки", - підкреслила вона.

Супрун нагадала, що закон, який прийняли 25 квітня народні депутати, не несе нікому ніяких загроз. Крім Кремля.

Фото: Мовний закон дуже важливий для України, каже Уляна Супрун (колаж РБК-Україна)

"Це технічний законопроект, який не несе ніяких загроз нікому окрім Кремля. Він не забороняє розмовляти або вивчати інші мови. Це законопроект про розвиток та захист української в Україні, а решта - просто брехня або маніпуляції", - додала вона.

Уточнюючи, що означає цей закон, Супрун нагадала, що він аж ніяк не обмежує ні англомовних, ні угорськомовних, ні російськомовних, ні будь-яких інших українців, що проживають в нашій державі.

"У демократичному суспільстві мова залишається правом вибору кожного. Але кожен з нас є воїном у культурній війні. Творіть українською. Захищайте українську. Розмовляйте, пишіть, читайте, дивіться і слухайте українською. Бережіть себе і Україну!" - закликала українців Уляна Супрун.

Нагадаємо, раніше ми писали про основні міфи, які з'явилися навколо мовного закону та спростували головні "страшилки" про нього.

Також повідомлялося, як мережа відреагувала на прийняття мовного закону. Цього для чекало безліч українців.