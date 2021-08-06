Кремінь порадив незадоволеним "мовним законом" переїхати в інші країни (відео)

Чиновник нагадав, що місяць тому було прийнято "історичне рішення" Конституційного Суду України, яким мовний закон був визнаний конституційним.

"У ньому зазначено, що загроза українській мові рівноцінна загрозі національній безпеці України, існуванню української нації та її держави, оскільки мова - це своєрідний код нації, а не лише засіб спілкування", - зазначив Кремінь в ефірі передачі "О Порі".

Також омбудсмен звернувся до незадоволених і критиків такого закону.

"Кого не влаштовує наявність Уповноваженого із захисту державної мови, мовного закону, кого не влаштовує українська держава, - сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви будете почувати себе комфортно", - заявив Кремінь.

Чиновник наголосив, що громадяни України, які здійснюють свою громадську, політичну, освітню, професійну траєкторію в цій країні, повинні поважати та виконувати Конституцію України та її закони.

"Поважайте український народ, який століттями виборював своє право на незалежність і продовжує сьогодні боротися із окупантом на фронті на сході нашої країни", - додав Кремінь.

Відео: мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до противників "мовного закону"