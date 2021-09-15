У Кременчуці дівчина розгулювала топлес перед університетом (відео)

Як видно на ролику, оголена дівчина серед білого дня ходила на вулиці біля будівлі вишу та проїжджої частини, абсолютно не соромлячись перехожих.

На "нудистці-любительці" залишилися тільки джинси та взуття, а бюстгальтер вона тримала в руці, розмахуючи білизною. Також неадекватна дама пританцьовувала під час свого моціону.

У підсумку хтось з очевидців викликав "швидку", і за дівчиною приїхала бригада. Помітивши медиків, молода жінка кинулася навтьоки, але далеко втекти їй не вдалося. Даму посадили в карету екстреної для госпіталізації.

Причина такої поведінки дівчини нині невідома.

Відео прогулянки топлес в центрі Кременчука можна подивитися за цим посиланням, а кадри марної спроби втечі - ось тут.

У центрі Кременчука розгулювала оголена дівчина (фото: скрін з відео t.me/h_kremenchug)