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У Кременчуці дівчина розгулювала топлес перед університетом (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Кременчуці дівчина повністю зняла верхній одяг і розгулювала топлес перед головним корпусом Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Витівка пані потрапила на камери очевидців.

Кадри опубліковані 15 вересня в Telegram-каналі "Х_Кременчуг".

Як видно на ролику, оголена дівчина серед білого дня ходила на вулиці біля будівлі вишу та проїжджої частини, абсолютно не соромлячись перехожих.

На "нудистці-любительці" залишилися тільки джинси та взуття, а бюстгальтер вона тримала в руці, розмахуючи білизною. Також неадекватна дама пританцьовувала під час свого моціону.

У підсумку хтось з очевидців викликав "швидку", і за дівчиною приїхала бригада. Помітивши медиків, молода жінка кинулася навтьоки, але далеко втекти їй не вдалося. Даму посадили в карету екстреної для госпіталізації.

Причина такої поведінки дівчини нині невідома.

Відео прогулянки топлес в центрі Кременчука можна подивитися за цим посиланням, а кадри марної спроби втечі - ось тут.

У центрі Кременчука розгулювала оголена дівчина (фото: скрін з відео t.me/h_kremenchug)

Раніше повідомлялося, що на одеському пляжі турист відмовився одягнути нижню білизну і влаштував бійку з "копом".

Також ми писали про те, що нещодавно вулицями Львова в труні носили оголену дівчину.

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Кременчук