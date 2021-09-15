У Кременчуці дівчина розгулювала топлес перед університетом (відео)

У Кременчуці дівчина повністю зняла верхній одяг і розгулювала топлес перед головним корпусом Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Витівка пані потрапила на камери очевидців.
Кадри опубліковані 15 вересня в Telegram-каналі "Х_Кременчуг".
Як видно на ролику, оголена дівчина серед білого дня ходила на вулиці біля будівлі вишу та проїжджої частини, абсолютно не соромлячись перехожих.
На "нудистці-любительці" залишилися тільки джинси та взуття, а бюстгальтер вона тримала в руці, розмахуючи білизною. Також неадекватна дама пританцьовувала під час свого моціону.
У підсумку хтось з очевидців викликав "швидку", і за дівчиною приїхала бригада. Помітивши медиків, молода жінка кинулася навтьоки, але далеко втекти їй не вдалося. Даму посадили в карету екстреної для госпіталізації.
Причина такої поведінки дівчини нині невідома.
Відео прогулянки топлес в центрі Кременчука можна подивитися за цим посиланням, а кадри марної спроби втечі - ось тут.
У центрі Кременчука розгулювала оголена дівчина (фото: скрін з відео t.me/h_kremenchug)
Раніше повідомлялося, що на одеському пляжі турист відмовився одягнути нижню білизну і влаштував бійку з "копом".
Також ми писали про те, що нещодавно вулицями Львова в труні носили оголену дівчину.