В Кременчуге девушка разгуливала топлес перед университетом (видео)

Как видно на ролике, обнаженная девушка средь бела дня расхаживала на улице возле здания вуза и проезжей части, совершенно не стесняясь прохожих.

На "нудистке-любительнице" остались только джинсы и обувь, а бюстгальтер она держала в руке, размахивая бельем. Также неадекватная дама пританцовывала во время своего моциона.

В итоге кто-то из очевидцев вызвал "скорую", и за девушкой приехала бригада. Заметив медиков, молодая женщина дала деру, но далеко убежать ей не удалось. Даму посадили в карету экстренной для госпитализации.

Причина такого поведения девушки в настоящее время неизвестна.

Видео прогулки топлес в центре Кременчуга можно посмотреть по этой ссылке, а кадры тщетной попытки побега - вот тут.

В центре Кременчуга разгуливала обнаженная девушка (фото: скрин с видео t.me/h_kremenchug)