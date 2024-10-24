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Крем-суп из цветной капусты: рецепт быстрого в приготовлении полезного блюда

Суп из цветной капусты - простое первое блюдо для легкого обеда (скриншот / Смачно На Столі)
Автор: Людмила Рябухіна

Вкусный и нежный по текстуре крем-суп из цветной капусты поможет согреться в осеннюю погоду. Подавать капустное первое блюдо можно с жареным беконом или запеченными хлебцами.

О том, как готовить крем-суп из капусты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачно На Столі".

Что нужно для крем-супа из цветной капусты

Для того чтобы приготовить крем-суп из цветной капусты, нужны эти ингредиенты:

  • бульон - 600-800 мл
  • сливочное масло - 20 г
  • цветная капуста - 0,5 шт.
  • чеснок - 1 зубчик
  • лук-порей (светлая часть) - 10 см
  • сливки - 80 мл
  • тимьян - по вкусу
  • кориандр - 1 ч. л.
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • зелень - по вкусу

Как готовить крем-суп из цветной капусты

Для того чтобы приготовить крем-суп из цветной капусты, понадобится овощной или мясной бульон. Его можно приготовить на натуральных продуктах или сварить из кубика. Овощной бульон сделает суп более диетическим, мясной, напротив, сытным.

Цветную капусту следует разрезать на соцветия и тщательно промыть. Лук-порей необходимо промыть и нарезать неширокими кольцами, используя только светлую часть стебля.

Чеснок придает супу выраженность и легкую остроту. Для этого зубчик необходимо почистить и измельчить ножом.

Для приготовления крема-супа в кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте лук порей до размягчения. После этого всыпьте чеснок и, перемешивая ингредиенты, жарьте все в течение нескольких минут.

Затем добавьте соцветие цветной капусты. Обжарьте ингредиенты супа в течение нескольких минут, регулярно помешивая, после чего добавьте кориандр. Обязательно подсолите будущий суп, добавив тимьян - это раскроет вкус продуктов.

Залейте овощи бульоном так, чтобы жидкость полностью покрыла капусту. Доведите суп до кипения и варите на среднем огне в течение 30 минут.

После этого перемелите суп погружным блендером до консистенции крема. Или подождите охлаждение и воспользуйтесь обычным блендером или мясорубкой.

Влейте в крем-суп из цветной капусты теплые сливки, добавьте по вкусу перец, и перемешайте блюдо. Перед подачей можно украсить суп любимой зеленью.

 

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