Креативное видение и инновации в дизайне: интервью с Екатериной Ясаковой

Ранее Екатерина работала в Tecom Group и Arada, делала вклад в развитие креативных проектов и получила награды на конкурсах Successful Ladies Awards 2024 и Best Business Awards 2022. В этом интервью мы говорим о том, как дизайн может стать универсальным языком, объединяющим людей и культуры.

- Екатерина, в вашей карьере дизайн играет ключевую роль. Как вы определяете его для себя?

Дизайн - это не просто эстетика, это язык. Он может передавать эмоции, ценности, историю, а также способен объяснять сложные концепции без слов. Когда я работаю над проектом, я всегда думаю о том, какую эмоцию он вызовет у зрителя, какое сообщение будет прочитано между строк. Это своеобразный визуальный диалог, в котором важно не только то, что ты говоришь, но и то, как тебя понимают.

Хороший дизайн - это гармония формы и содержания, это симбиоз деталей, создающих единое целое.

- Вы работаете в регионе, где пересекаются десятки культур. Как это влияет на ваш подход?

Ближний Восток - уникальное пространство, где традиция встречается с инновациями. Здесь живут люди с разными ценностями, визуальными кодами и восприятием мира. Это требует глубокого понимания аудитории и способности говорить на ее языке через визуальные элементы. Например, в одном и том же проекте мне может понадобиться учитывать арабскую типографику, европейский минимализм и азиатскую символику.

Кроме того, важно понимать не только визуальные предпочтения разных культур, но и их отношение к брендам, рекламе, цвету и даже пространству. Например, в арабском мире золотой цвет ассоциируется с успехом и роскошью, тогда как в Западной Европе его могут воспринимать как перегруженный или устаревший. Поэтому мы всегда проводим исследования, чтобы убедиться, что дизайн будет работать на эмоциональном уровне, а не просто следовать трендам.

- Какие вызовы чаще всего возникают перед вами в работе?

Главный вызов - найти баланс между уважением к культуре и свежими идеями. Иногда бренды хотят выглядеть ультрасовременно, но при этом не учитывают местные традиции. Например, слишком смелые рекламные решения могут быть неприемлемыми в арабском мире. Моя задача - адаптировать креативные идеи так, чтобы они оставались мощными, но при этом не теряли культурной актуальности.

Еще одна сложность в том, что мы живем в эпоху визуального перенасыщения. Люди ежедневно видят сотни рекламных сообщений, и конкуренция за внимание огромная. Важно создавать не просто яркие визуальные образы, а глубокие, эмоционально насыщенные истории, которые находят отклик у аудитории. Ведь именно эмоциональная связь делает бренд по-настоящему запоминающимся.

- Вы часто говорите о том, что дизайн должен вызывать эмоции. Как этого достичь?

Все начинается с глубокого исследования. Нужно понимать, что волнует аудиторию, какие у нее страхи, мечты, культурные коды. Когда я разрабатываю айдентику или рекламную кампанию, я не просто создаю красивую картинку - я создаю историю, в которой человек узнает себя. Хороший дизайн - это не только о цвете и композиции, но и об эмоциональном отклике.

Кроме того, важно учитывать контекст. Эмоции, которые вызывает дизайн, могут зависеть от среды, в которой он будет использоваться. Например, реклама в мегаполисе должна быть более динамичной и привлекать внимание, тогда как дизайн для брендов, связанных с природой и устойчивым развитием, должен вызывать ощущение гармонии и доверия.

- Какими проектами в своей карьере вы особенно гордитесь?

Работа в Arada, одной из ведущих строительных компаний ОАЭ, где я занимала должность арт-менеджера, дала мне возможность руководить многими масштабными проектами, в том числе разработкой визуальной идентичности и рекламных кампаний для знаковых жилых и коммерческих объектов. Здесь я научилась находить баланс между глобальными тенденциями и культурной спецификой региона.

Один из самых интересных проектов, реализованных во время моей работы в Arada, - брендинг для Aljada Skate Park, где мы сотрудничали с легендарным дизайнером Дэвидом Карсоном. Нам удалось создать визуальную идентичность, которая одновременно говорит как с локальной, так и с глобальной аудиторией.

Еще один знаковый проект, разработанный в период работы в Arada, - рекламная кампания для Armani Residences, где мне удалось объединить изысканность итальянского бренда с культурными традициями региона.

- Стать членом The International Association of Creativity and Art (ICAA) - это признание выдающихся достижений в креативной индустрии. Какое значение имеет для вас это признание и как оно влияет на вашу профессиональную деятельность?

Быть членом ассоциации ICAA - это большая честь, ведь в нее принимают только выдающихся профессионалов, которые внесли значительный вклад в развитие индустрии. Это подтверждение моей работы на международном уровне.

Кроме того, я являюсь членом AIGA, что позволяет мне быть частью глобального сообщества творческих профессионалов. Это дает возможность обмениваться знаниями, находить вдохновение и следить за самыми актуальными тенденциями в мире дизайна.

- Мы знаем, что вас также пригласили быть судьей на AdForum в конкурсе Phnx. Что для вас значит эта возможность и каков ваш взгляд на современные тенденции в рекламе?

Это большая честь и ответственность - быть частью такого значимого международного мероприятия. Судейство в конкурсе Phnx позволяет мне не только оценивать работы лучших креативщиков мира, но и глубже анализировать тенденции в индустрии.

Сегодня в рекламе особенно важны креативность, адаптивность и культурная осведомленность. Успешные бренды все чаще стремятся создавать аутентичный контент, который не просто продает, а строит эмоциональную связь с аудиторией. Я вижу, как растет роль визуального сторителлинга и персонализированного подхода, и это направление, которое, безусловно, будет только усиливаться в будущем.

- Как, по вашему мнению, будет меняться индустрия дизайна в ближайшие годы?

Дизайн становится все более персонализированным и интерактивным. Сейчас уже недостаточно просто создать логотип или баннер - важно вовлекать аудиторию, делать брендинг гибким, адаптивным и цифровым. Будущее за дизайн-системами, которые могут меняться в соответствии с потребностями пользователей.

Кроме того, я вижу растущий тренд на экологический дизайн. Это касается не только упаковки или печатных материалов, но и цифрового дизайна. Например, темные интерфейсы, которые потребляют меньше энергии, или минималистичный веб-дизайн, который ускоряет загрузку страниц и сокращает углеродный след.

- Что бы вы посоветовали молодым дизайнерам, которые хотят работать на международном рынке?

Будьте открытыми к новым культурам. Изучайте не только дизайн, но и социологию, антропологию, историю. Хороший дизайнер - это тот, кто понимает людей, а не просто следует трендам.

И главное - учитесь рассказывать истории. Мир переполнен визуальным шумом, но именно осмысленный дизайн способен привлечь внимание и создать настоящую эмоциональную связь с аудиторией.