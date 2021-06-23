Якщо у вас є "красиві" гривні - ви можете збагатитися: як виглядають такі купюри

Тому, дивлячись на такі перспективи збагатитися на рівному місці, не дивно, що останнім часом в мережі все частіше і частіше зустрічаються подібні пропозиції про продаж банкнот.

Унікальні гривні з рідкісними або красивими номерами можуть коштувати до 1000 доларів. Незалежно від номіналу банкноти. Тобто, навіть за 1-гривневу купюру у вас є шанс виручити в десятки тисяч разів більше її номынальної собівартості.

Як же виглядають "золоті" купюри, в чому їх "фішка", і за скільки теоретично ви можете продати червінець, що завалявся десь в кишені старої куртки - читайте в матеріалі Styler нижче.

500 грн за 25 тисяч!

На одному з сайтів-аукціонів житель Кам'янського продає 500-гривневу купюру 2015 року за 25 450 грн. Цінність цієї банкноти, на думку колекціонера, в її номері: 6040404.

Цю банкноту продають за 25 тис. грн (unc.ua)

На OLX купюру номіналом 500 гривень з дуже рідкісним номером - ВЕ2222222 - продають трохи дешевше - "всього" за 21 000 грн.

Цю банкноту продають за 21 тис. грн (olx.ua)

А це - 200-гривнева банкнота з "красивим" номером, за яку продавець збирається виручити 5 тис. грн:

Цю банкноту продають за 5 тис. грн (unc.ua)

Покупець, до слова, може "збивати" ціну. Але вже точно за ціною собівартості купюру продавати не будуть.

Брак підвищує вартість купюри

Колекціонери знають: бракована банкнота (або монета) лише набуває у вартості. Тому немає нічого дивного в тому, що, наприклад, 1 гривню 1992 року з перевернутим на реверсі номером продають за 9 тис. грн.

Бракована 1 гривня (unc.ua)

Ось ще кілька прикладів красивих і рідкісних номерів купюр, які в мережі коштують в десятки (а то й тисячі!) разів більше їх номіналу:

Приклади купюр з красивими номерами (olx.ua)

Тому, звертайте увагу на банкноти в своїх гаманцях. Адже є шанс, що серед інших звичайних купюр "загубилася" в прямому сенсі "золота". Але якщо надумаєте її продати, переконайтеся в її автентичності - адже якщо банкнота фальшива, то можуть виникнути проблеми з законом.