"Лучше бы ты кончал с собой": российский актер в образе Леси Украинки высмеял Путина
Российский актер Артур Смольянинов поддержал Украину после 24 февраля. Теперь он в образе Леси Украинки прочитал саркастический стих о диктаторе Владимире Путине.
Об этом идет речь в проекте "Гражданин поэт".
Стихотворение получило название "С кем кончает В. В. Путин". Оно принадлежит поэту-оппозиционеру Дмитрию Быкову.
В общем, в совместном проекте Дмитрия Быкова и Артура Смольянинова россияне пытаются дать ответ на вопрос: "С кем "кончает" Владимир Путин?"
Смольянинов выступил в образе Леси Украинки - надел вышиванку, бусы, венок, а в парик влил синюю ленту. Его образ дополнил букет сине-желтых цветов.
Слева от Смольянинова стоит манекен женщины с автоматом, а справа - портрет Украинки на сине-желтом полотне.
Артур Смольянинов в образе Леси Украинки (скриншот)
Последние строки стихотворения:
С каждым днем яснее:
Украина - не Россия,
Ты не кончишь с ней,
В заболоченной равнине
Вскормлен кислым тестом,
Ты увязнешь в Украине
Этим самым местом. Так и будешь в вечном клинче
Мучает все живое,
Заходясь в победном зову,
То есть жалко вое.
И, прислушиваясь к вою,
Скажет мир встало:
Лучше бы ты кончал с собой
Всем лучше стало бы.
Что известно об актере
Артур Смольянинов - известный российский актер театра и кино, который стал известен благодаря ролям в таких лентах, как "Штрафбат", "9 рота", "Елки", "Белая гвардия", "Жара" и другие.
Смольянинов выступил против вторжения России в Украину в 2022 году. Также актера признали в России иноагентом.
Недавно Смольянинов рассказывал, что готов убивать оккупантов на фронте, даже своих коллег.
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