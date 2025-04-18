Красота — не о возрасте, а о принятии: интервью с Викторией Басавро, совладелицей Distina Ukraine

— Виктория, вы создали несколько косметических брендов. Расскажите, что такое Distina Ukraine сегодня?

— Distina Ukraine - не просто компания. Это команда, которая создает функциональную косметику с миссией. Мы развиваем шесть торговых марок, в том числе Meddis и Kayan — два бренда, к которым у меня особая любовь.

Meddis — дерматокосметика с активами, которые работают, подтверждены клинически. А недавно мы запустили линейки Meddis Well Age и Well Age Menopause - они о глубоком уважении к себе, к изменениям в женском теле, к возрасту, который стоит праздновать, а не скрывать.

Kayan — профессиональная косметика для волос, но адаптированная под домашний ритм. Без сульфатов, с натуральными ПАВами, с реально действенными активами.

— Вы часто говорите: "Мы — о доказательствах, а не обещаниях". Что это значит?

— В мире красоты много маркетинговых трюков. А мы выбираем другое: рабочие концентрации, клинические исследования, адаптация под реальную жизнь женщины. Не надо быть косметологом, чтобы пользоваться Meddis — все просто, эффективно и прозрачно. Мы не обещаем "все и сразу", мы даем результат, подтвержденный фактом.

Well Age: философия красивого старения

— Чем особенны линейки Well Age и Well Age Menopause?

— Это не очередная антивозрастная косметика. Это сообщение женщине: "Ты не должна бороться со своим возрастом. Его можно принять, полюбить, и поддержать свою кожу с нежностью и пониманием". Well Age — это о красоте, которая приходит с опытом.

Линейка Menopause появилась, потому что мы увидели: никто не говорит о гормональных изменениях открыто, а тем более не предлагает деликатного, но эффективного ухода. Там формулы, которые помогают при потере упругости, сухости, тусклости. И они действительно работают - уже через 4 недели кожа "оживает".

Meddis Well Age — это не борьба с возрастом. Это дружба с ним.

О бизнесе, честности и партнерстве

— Ваш бизнес — женский. Команда тоже женская? Как вы распределяете обязанности?

— Я обожаю свою команду. Моя партнерша Наталья Татарин — сильная женщина, которая ведет продажи. Я занимаюсь стратегией, новыми линейками, маркетингом, видением брендов. Это партнерство, в котором есть сила и общее дыхание. И мы показываем, что женский бизнес — это о результате.

— Distina Ukraine недавно вошла в Клуб белых налогоплательщиков. Это звучит серьезно. Что это дает вам как компании?

— Это как знак отличия "бизнес с совестью". Для нас это гордость. Мы с самого начала работаем прозрачно, честно. Платим налоги, инвестируем в Украину. Быть в Клубе — это доверие со стороны государства, партнеров, даже международных игроков. Но главное — это про наши ценности. Мы играем честно. И верим, что в Украине можно строить ответственный бизнес.

"Мы хотим быть голосом женщин"

— Где можно найти вашу продукцию сегодня?

— Наши бренды представлены в Украине и за рубежом — мы активно растем. И мы всегда открыты к партнерствам, потому что хотим, чтобы как можно больше женщин имели доступ к честному, функциональному уходу.

— Какова миссия бренда Meddis?

— Чтобы каждая женщина почувствовала, что ее видят, слышат, уважают. Чтобы у каждой была возможность сказать себе: "Я — прекрасна". В любом возрасте, в любом состоянии. И чтобы мы как бренд говорили это не лозунгами, а реальными средствами, которые поддерживают, помогают и усиливают.

— У вас в линейках много профессиональных компонентов, которые встречаются в премиум-косметике. Как удается сохранять баланс между качеством и доступностью?

— Это действительно наша принципиальная позиция. Мы изготавливаем продукцию из сырья европейского происхождения, сотрудничаем только с проверенными поставщиками, и при этом очень внимательно относимся к финальной стоимости для потребителя.

Для нас важно быть эффективными, но не менее важно - быть доступными. Поэтому мы еще на старте заложили в систему управления четкую сетку рентабельности. Это позволяет нам:

- иметь стабильный бизнес,

- расширять ассортимент,

- распространять его в Украине и за рубежом,

- и при этом продавать продукцию по адекватной цене, с таким же процентом ввода, как у значительно более дорогих брендов.

Мы хотим, чтобы женщины в Украине имели доступ к действительно качественному уходу, без компромиссов между ценой и результатом.

Мы не просто создаем косметику — мы открываем возможность каждой женщине иметь свое "качественное завтра" уже сегодня. И это — наш самый большой драйвер.

— А интересно ли вообще создавать косметику?

— Очень интересно. Создавать косметику — это как стоять на пересечении науки, искусства и эмоций. Это не просто про банки и формулы — это про влияние на жизнь, уверенность и настроение людей.

Представь: ты тестируешь новую текстуру, выбираешь аромат, подбираешь актив, который действительно работает. А потом видишь, как женщина пользуется этим средством, улыбается, говорит: "Моя кожа впервые такая мягкая". И все — это уже больше, чем просто бизнес.

А еще косметика — это быстрая обратная связь. Ты видишь результат: блеск волос, увлажненная кожа, сияющее лицо. И ты знаешь - это отчасти твоя работа. А это всегда вдохновляет.