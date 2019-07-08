Крала тротуарну плитку: у Києві зганьбилася жінка-водій (відео)

Злодійку засікли на Березняках
У Києві на житловому масиві Березняки зняли на відео жінку-водія, яка серед білого дня вирішила вкрасти тротуарну плитку. Як повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook, нахабна жінка володарка автомобіля Daewoo (№AA0373EA).
Відео-ролик, на якому зобразили крадіжку, розмістили в соцмережі, де користувачі зганьбили жінку, написавши на її адресу гнівні коментарі.
"А ця тітка на Daewoo (AA0373EA) вирішила, що тротуарна плитка дуже підходить до салону її автомобіля і може служити замість килимків. Саме тому вона їй більше потрібна, ніж житловому масиву Березняки",- зазначили у підписі до відео.
Відео: Жінка-водій на Березняках (facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях люди розкритикували жінку.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
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