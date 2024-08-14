Крадут гигабайты пространства. 6 вещей, которые занимают слишком много места на вашем ПК

Влияет ли полная Корзина на дисковое пространство?

Одно из самых простых мест для поиска файлов, занимающих много места на вашем ПК, - это Корзина.

Корзина - это место, куда попадают ваши удаленные файлы, так как они не удаляются окончательно. Вместо этого они помечаются для удаления и помещаются в Корзину. Это дает вам некоторое время для восстановления файлов, если вы случайно удалили один из них, но это может занимать много места, если файлы накапливаются там.

Чтобы очистить Корзину, откройте ее через поиск или через ярлык на рабочем столе и выберите "Очистить корзину" в верхней части окна.

Функция "Очистить корзину" на ПК (фото: Lifewire)

Что занимает все мое хранилище?

Windows 10 и выше предлагает некоторое представление о том, что может быть установлено на вашей системе и, следовательно, занимает так много места.

Перейдите в “Настройки”, затем “Система”, далее “Хранилище”, чтобы просмотреть общее доступное место и то, какое пространство было использовано в разных категориях.

Выберите “Показать больше категорий”, чтобы получить полное представление о том, куда уходит все ваше дисковое пространство.

Также в разделе Хранилище вы можете включить функцию “Освобождение места на диске”, чтобы разрешить Windows автоматически освобождать место путем периодического удаления ненужных файлов.

Хранилище на Windows (фото: Lifewire)

Нужны ли временные файлы?

Временные файлы часто необходимы, но, как правило, их цель временная. Иногда эти файлы могут оставаться дольше, чем вам нужно.

Удаляйте их с помощью Очистки диска”. Найдите “Очистку диска” и выберите ваш жесткий диск при открытии инструмента.

Нажмите “Очистить системные файлы”, чтобы выбрать те, которые вы хотите удалить. Опции включают краткосрочные файлы, временные файлы Интернета, содержимое Корзины и любые другие ненужные файлы.

Очистка диска и временные файлы (фото: Lifewire)

Могут ли фотографии и видео занимать много места?

Да, фотографии и видео часто являются основными файлами, занимающими много места на жестком диске ПК. Хорошей идеей будет хранить их где-то еще. Можно хранить их в облаке с помощью OneDrive, который встроен в Windows 10 и 11.

Использование OneDrive означает, что вы можете легко хранить большие файлы в облаке, чтобы получить к ним доступ с вашего ПК в любое время при наличии интернет-соединения. Это идеально подходит для фотографий и видео, а также любых других файлов, которые вам могут понадобиться просматривать только время от времени.

Найдите папку OneDrive в проводнике и выберите файлы и папки, занимающие больше всего места. Щелкните правой кнопкой мыши на выделенном фрагменте и выберите "Освободить место", чтобы сделать файлы доступными только онлайн, освободив место на вашем ПК.

Кроме того, не забывайте о других медиафайлах, которые могут храниться в других местах на вашем компьютере. Например, проверьте локальные папки "Видео" и "Изображения" на наличие ненужных файлов. Вы можете удалить их, чтобы освободить место, или переместить на другой диск или в облачное хранилище.

Папка OneDrive, где могут храниться фотографии и видео, а также другие файлы (фото: Lifewire)

Занимают ли приложения место?

Если у вас на ПК установлено много приложений и программ, они могут занимать много места. Игры могут быть особенно большими, поэтому рекомендуется удалять приложения, которые вы используете не очень часто.

Если вы не знаете, какие приложения занимают больше всего места, перейдите в “Настройки”, затем “Приложения”, а далее выберите “Установленные приложения” (Windows 11) или “Приложения и функции” (Windows 10).

Используйте опцию размера в верхней части этого экрана, чтобы просмотреть самые большие приложения.

Папка с приложениями (фото: Lifewire)

Как несколько пользователей могут занимать место?

Если вы ранее делили компьютер с кем-то и у них есть своя учетная запись пользователя, элементы, которые они сохранили, определенно занимают место.

Удаление пользователя Windows - это быстрый способ вернуть все пространство, которое они используют. Вы удалите все данные этого пользователя, включая элементы на рабочем столе, загруженные файлы, документы, фотографии, музыку и другие файлы.

Перед тем, как удалять профиль, уточните у пользователя, не нужны ли ему эти файлы.