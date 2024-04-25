Каждый уникален: украинские полярники показали захватывающие фото пингвинов

Сегодня, 25 апреля, Всемирный день пингвинов. Полярники станции "Академик Вернадский" рассказали, сколько пингвинов живет в их районе и чем они уникальны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Национального антарктического научного центра.

Какие виды есть

Сейчас на планете есть 18 видов пингвинов, из которых 5 есть в Антарктике, а 3 гнездятся непосредственно в районе "Академика Вернадского".

Все виды, обитающие в окрестностях украинской станции, принадлежат к одному роду Pygoscelis:

Pygoscelis papua - субантарктический пингвин

Pygoscelis antarcticus - антарктический пингвин

Pygoscelis adeliae - пингвин Адели

Субантарктический пингвин (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Антарктический пингвин (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Пингвин Адели (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Прежде всего, представители всех трех видов начинают брачный сезон антарктической весной и строят гнезда из камней. В них обычно откладывают 2 яйца, очень редко - 1 или 3. Птенцы появляются на свет примерно через месяц.

Во всех видах оба партнера ответственно относятся к родительству: по очереди высиживают яйца, а затем оберегают и кормят птенцов.

Также у них одинаковые враги - морские леопарды и поморники.

Чем отличаются

Отличаются эти пингвины прежде всего внешностью.

Самые крупные и яркие - субантарктические. Они имеют рост до 81 см, красный клюв, белые пятна над глазами и словно одеты во фрак.

Несколько меньше антарктических пингвинов с ростом до 77 см. Их изюминка - тонкая черная полоса, пересекающая белый подбородок.

Самыми миниатюрными из всего рода показались пингвины Адели, они растут до 75 см высотой. Обладают полностью черной головой и бело-голубыми глазами.

Полярники отметили, что в районе станции "Академик Вернадский" редко можно встретить соседство этих трех видов. А так, чтобы все вместе ежегодно гнездились рядом и успешно выводили птенцов, сейчас биологи фиксировали только на острове Бут.

Кроме того, субантарктические пингвины - теплолюбивые, а другие виды наоборот предпочитают холодные условия пингвины Адели гнездятся на побережье всего континента, тогда как другие Pygoscelis привязаны к островам или полуострову.

"На нашем острове Галиндез в этом сезоне было рекордное количество субантарктических пингвинов - до 7 тыс. В то же время с "аделек" гнездились всего 2 пары, а гнезд антарктических пингвинов не обнаружили вообще" - говорится в сообщении.

Какие пингвины живут в Антарктике (фото: facebook.com/AntarcticCente r)