Какой водой поливать комнатные растения? Вы удивитесь, как все просто

Какая вода лучше всего подходит для полива

Эксперты говорят, что для полива лучше всего подходит обычная водопроводная вода, но ее нужно "улучшать".

Такая вода - сырая, поэтому в ней сохранены необходимые для роста и развития растительности микроэлементы. Однако ее хлорируют для дезинфекции. Хлор может повреждать вазон и бывает опасным даже в небольших количествах.

Кроме того, в результате взаимодействия хлора с некоторыми веществами почвы в нем образуется соляная кислота. Количество ее мизерное, но все же оно постепенно увеличивает кислотность земли в горшке, что тоже приносит вред большинству растений.

Как сделать воду полезной

Чтобы "обезвредить" хлорированную воду, необходимо дать ей постоять в открытой широкой посуде одни, а лучше - двое суток.

Значительная часть хлора за это время улетучится, и вода станет вполне пригодной для полива.

Через 12 часов можно пользоваться водой, если в нее всыпать древесной золы - столовую ложку на ведро.

Быстро "улучшить" хлорированную воду можно добавлением к ней пищевой соды: 7 грамм чайной ложки на 1 литр.

Подходит ли бутилированная вода (из кулера) или "кипяченка"

Вода из кулера в процессе очищения проходит процедуру обессоливания. Во время него ряд химических реакций лишает жидкость полезных веществ, необходимых растениям. При регулярном поливе такой водой цветы недополучают массу минералов.

Если вы будете поливать кипяченой водой, растениям все равно не будет хватать части минералов. Дело в том, что в кипяченой воде питательные вещества выпадают в осадок и остаются на дне чайника, а растениям они очень необходимы.