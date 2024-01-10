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Какая на самом деле история создания жвачки "Love is" и при чем здесь трагическая любовь

Среда 10 января 2024 17:56
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Какая на самом деле история создания жвачки "Love is" и при чем здесь трагическая любовь История создания жвачки "Love is" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Жвачка "Love is" появилась не просто так, поскольку каждый рисунок внутри имеет большое содержание и довольно трагическую, но увлекательную историю настоящей любви.

О том, какова история "Love is", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Bazilik Media.

История создания "Love is"

Известная во всем мире жвачка с вкладышами "Love is" появилась благодаря комиксам и истории безумной любви юной девушки из Новой Зеландии, которая путешествовала и сначала рисовала их исключительно для своего любимого Роберта, с которым прожила не долгую, но счастливую семейную жизнь и продолжала писать комиксы о своей семье.

Ким начала выпускать небольшие буклеты с изображениями "Love is" и продавала их у себя на работе в дизайнерской фирме. А Роберто принялся продюсировать выход комиксов благодаря этому круг поклонников работ Ким начал разрастаться.

Какая на самом деле история создания жвачки &quot;Love is&quot; и при чем здесь трагическая любовь

Комиксы Ким Кесали (фото из открытых источников)

Семья Кесал построила успешный бизнес, приносящий им хорошее состояние. Их корпорация Minikim годами выпускала не только в газетах, но с изображением комиксов, которые рисовала Ким начали выпускать множество мерчей:

  • одежду
  • чашки
  • сумки
  • украшения
  • календари
  • блокноты
  • открытки.

Вроде бы все шло отлично, но в 1975 году у Роберто диагностировали рак и их жизнь перевернулась навсегда. Женщина перестала рисовать и наняла художника Билла Эспри, рисовавшего комиксы от ее имени.

Трагичность состоит в том, что Роберто умер в 31 год, а в возрасте 55 лет от рака умерла и сама Ким.

Какая на самом деле история создания жвачки &quot;Love is&quot; и при чем здесь трагическая любовь

Ким и Роберто Кесали (архивное фото )

Как появилась жвачка "Love is"

Но история "Love is" продолжила свое существование после смерти основателей и в 1990 году привлекла внимание создателей известнейшей в мире жвачки.

Находящийся в Турции завод Dandy Sakiz в определенный момент просто так, без франшизы и договора с корпорацией Кесали начал выпускать жевательные резинки под названием "Love is".

В них сочетаются два вкуса, а каждый жевательный кубик завернутый в цветной вкладыш с теми же комиксами, которые придумала и рисовала Ким.

Однако в 2008 году Билл, рисовавший комиксы узнал об этом и теперь жвачки "Love is" выпускают по патенту. И стоит заметить, что семейное дело продолжают дети горячо влюбленной пары Ким и Реберто.

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