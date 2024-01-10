Какая на самом деле история создания жвачки "Love is" и при чем здесь трагическая любовь

Жвачка "Love is" появилась не просто так, поскольку каждый рисунок внутри имеет большое содержание и довольно трагическую, но увлекательную историю настоящей любви.

О том, какова история "Love is", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Bazilik Media.

История создания "Love is"

Известная во всем мире жвачка с вкладышами "Love is" появилась благодаря комиксам и истории безумной любви юной девушки из Новой Зеландии, которая путешествовала и сначала рисовала их исключительно для своего любимого Роберта, с которым прожила не долгую, но счастливую семейную жизнь и продолжала писать комиксы о своей семье.

Ким начала выпускать небольшие буклеты с изображениями "Love is" и продавала их у себя на работе в дизайнерской фирме. А Роберто принялся продюсировать выход комиксов благодаря этому круг поклонников работ Ким начал разрастаться.

Комиксы Ким Кесали (фото из открытых источников)

Семья Кесал построила успешный бизнес, приносящий им хорошее состояние. Их корпорация Minikim годами выпускала не только в газетах, но с изображением комиксов, которые рисовала Ким начали выпускать множество мерчей:

одежду

чашки

сумки

украшения

календари

блокноты

открытки.

Вроде бы все шло отлично, но в 1975 году у Роберто диагностировали рак и их жизнь перевернулась навсегда. Женщина перестала рисовать и наняла художника Билла Эспри, рисовавшего комиксы от ее имени.

Трагичность состоит в том, что Роберто умер в 31 год, а в возрасте 55 лет от рака умерла и сама Ким.

Ким и Роберто Кесали (архивное фото )

Как появилась жвачка "Love is"

Но история "Love is" продолжила свое существование после смерти основателей и в 1990 году привлекла внимание создателей известнейшей в мире жвачки.

Находящийся в Турции завод Dandy Sakiz в определенный момент просто так, без франшизы и договора с корпорацией Кесали начал выпускать жевательные резинки под названием "Love is".

В них сочетаются два вкуса, а каждый жевательный кубик завернутый в цветной вкладыш с теми же комиксами, которые придумала и рисовала Ким.

Однако в 2008 году Билл, рисовавший комиксы узнал об этом и теперь жвачки "Love is" выпускают по патенту. И стоит заметить, что семейное дело продолжают дети горячо влюбленной пары Ким и Реберто.