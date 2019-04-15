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Косять хвороби: у Супрун розповіли про жахливі наслідки харчування українців

STYLERЖиття    15.04.2019 - 16:51
Косять хвороби: у Супрун розповіли про жахливі наслідки харчування українців
Фото: Неправильне харчування (колаж РБК-Україна)

Багато українців харчуються неправильно, через це їх "косять" небезпечні хвороби. Наприклад, діабет і серцево-судинні захворювання

Неправильне харчування українців має дуже серйозні наслідки для здоров'я, пишуть на сайті МОЗ. Загалом у світі воно спричинює найбільшу кількість смертей.

До речі, неповноцінне харчування шкодить навіть більше, ніж куріння, гіпертонія та будь-який інший небезпечний фактор. Такі дані наводить МОЗ із результатів великого дослідження про вплив харчування на стан здоров'я.

Жахливі наслідки неправильного харчування

Через нездорову їжу стається кожна п’ята смерть у світі. Основні причини – занадто багато солі в раціоні та занадто мало цільнозернових продуктів і нестача у меню фруктів.

Люди також їдять занадто мало горіхів, свіжих овочів, насіння, мало споживають омега-3 жирних кислот та корисної для організму клітковини. Перші два фактори викликають більше 50% смертей, які пов’язані саме з харчуванням.

Косять хвороби: у Супрун розповіли про жахливі наслідки харчування українцівФото: Українці їдять занадто мало овочів (pixabay.com)

Ще один ризик виникає через високий рівень споживання червоного мяса, солодких напоїв та штучно оброблених мясних продуктів.

Які ж головні помилки є у харчуванні?

По-перше, лікарі радять людям споживати як мінімум 200-300 грамів фруктів на день. Проте більшість людей споживає тільки третину від норми. Наприклад, дуже маленьке яблуко.

По-друге, добова норма цільнозернових продуктів – це 100-150 грамів. Багато хто їсть всього тільки 29 грамів таких продуктів на день. Замість 3-5 шматків цільнозернового хліба ми їмо менше одного шматочка.

Споживання солі треба зменшити. Її варто їсти чим менше, тим краще.

Норма насіння і горіхів на добу - 16-25 грамів. Натомість багато людей їдять всього 3 грами - це половина волоського горіха.

Кожен має їсти 290-430 грамів овочів на день. За розмірами це приблизно дорівнює 5-7 середнім морквинам. Але більшість людей їсть овочів набагато менше.

Косять хвороби: у Супрун розповіли про жахливі наслідки харчування українцівФото: Круасани і випічку краще не їсти або хоча б зменшити їх споживання (pixabay.com)

До того ж, люди часто безконтрольно вживають дуже шкідливі штучні продукти – ковбаси, сосиски, круасани й іншу випічку. П'ють пакетовані соки і нектари. Часто купують їжу із фаст-фудів. Все це треба виключити із раціону та припинити їсти взагалі. Також слід виключити із меню цукор або по можливості хоча б зменшити його споживання.

Від неправильного харчування розвиваються маса серйозних хвороб. Зокрема, діабет, серцево-судинні хвороби, онкологія.

Як покращити раціон? В першу чергу – зменшити споживання солі, їсти цільнозернові продукти замість білого хліба чи батону. Макарони слід їсти ті, які виготовлені із борошна грубого помолу.  Треба їсти овочі та фрукти, а особливо- такі корисні для організму ягоди.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун розповіла, які напої є найбільш корисними для здоров'я.

Також недавно у Супрун розповіли, як і де в Україні безкоштовно пройти безкоштовний тест на холестерин. Такий тест можна пройти зовсім безкоштовно, якщо ви підписали декларацію з лікарем і він направить вас на такий аналіз.

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