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Космічний корабель Маска пристикувався до МКС: історичне відео (трансляція)

Автор: Володимир Костирін

Космічний корабель американської компанії Ілона Маска SpaceX Crew Dragon 2 успішно пристикувався до МКС на орбіті. На борту багаторазового пілотованого човна знаходяться чотири астронавти з трьох країн.

Про стикування 24 квітня передає International Space Station в Twitter.

У повідомленні зазначається, що Crew Dragon Endeavour, запущений в рамках нової місії 23 квітня, прибув на МКС вдруге у своїй історії - перший був у травні 2020-го.

Космічний корабель з'єднує з орбітальною лабораторією спеціальний стикувальний механізм захоплення.

У NASA показали відео моменту історичного стикування.

Відео: космічний корабель Crew Dragon 2 стикується з МКС 24 квітня

Також можна подивитися пряму трансляцію з орбіти.

Відео в прямому ефірі з орбіти 24 квітня: Crew Dragon 2 прибув на МКС

Астронавти Кетрін Меган Макартур і Шейн Кімбро (співробітники NASA, з США), Томас Песке (співробітник Європейського космічного агентства ESA, з Франції) і Акіхіко Хосіде (з Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA) пробудуть на станції 6 місяців. Вони змінять екіпаж, який працював на МКС з листопада 2020 року.

Екіпаж Crew 2: Томас Песке, Меган МакАртур, Роберт Шейн Кимбро, Акіхіко Хошіде (фото: nasa.gov)

Треба сказати, що запуск напередодні ракети Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon став знаковою подією. Річ у тім, що вперше для доставки астронавтів на МКС ракета-носій і корабель приватної компанії використовуються повторно. Додамо також, що це перший політ міжнародних партнерів в рамках американської програми комерційних космічних місій.

Раніше повідомлялося, що астронавт NASA показав неймовірні знімки Землі з борту МКС.

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