Косметолог рассказала, что такое гиалуроновые усы и как от них избавиться (видео)

Что такое гиалуроновые усы

Гиалуроновые усы, по словам Анны, это эстетический эффект, возникающий после увеличения губ гиалуроновой кислотой и выглядящий как горизонтальный валик над верхней губой.

Почему возникают гиалуроновые усы

Причина первая. Неправильное введение препарата

"Если филлер введен очень поверхностно или в избыточном количестве - он будет мигрировать", - говорит врач-косметолог.

Причина вторая. Особенности анатомии

По словам косметолога, некоторые пациенты имеют анатомические особенности и более склонны к миграции препарата.

Причина третья. Неподходящий препарат

"Использование низкокачественной гиалуроновой кислоты или слишком плотного препарата для ваших губ может привести к миграции", - говорит врач.

Что такое гиалуроновые усы и как их избавиться (фото: Freepik)

Как избежать гиалуроновых усов

Анна советует обращаться к косметологу исключительно с высшим медицинским образованием, знающим все тонкости работы с разными видами препаратов. А также проводите очную консультацию с лечащим врачом, он оценит ваши губы и подберет правильный препарат.

"Итак, доверяйте свое лицо - только профессионалам", - советует Анна.