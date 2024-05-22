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Косметолог рассказала, что такое гиалуроновые усы и как от них избавиться (видео)

Что такое гиалуроновые усы и как их избавиться (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

С таким явлением, как гиалуроновые усы - может столкнуться почти любая женщина, делавшая инъекции, но что это, и как с этим бороться, знают не все.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-видео врача-косметолога Анны Тарасенко.

Что такое гиалуроновые усы

Гиалуроновые усы, по словам Анны, это эстетический эффект, возникающий после увеличения губ гиалуроновой кислотой и выглядящий как горизонтальный валик над верхней губой.

Почему возникают гиалуроновые усы

Причина первая. Неправильное введение препарата

"Если филлер введен очень поверхностно или в избыточном количестве - он будет мигрировать", - говорит врач-косметолог.

Причина вторая. Особенности анатомии

По словам косметолога, некоторые пациенты имеют анатомические особенности и более склонны к миграции препарата.

Причина третья. Неподходящий препарат

"Использование низкокачественной гиалуроновой кислоты или слишком плотного препарата для ваших губ может привести к миграции", - говорит врач.

Что такое гиалуроновые усы и как их избавиться (фото: Freepik)

Как избежать гиалуроновых усов

Анна советует обращаться к косметологу исключительно с высшим медицинским образованием, знающим все тонкости работы с разными видами препаратов. А также проводите очную консультацию с лечащим врачом, он оценит ваши губы и подберет правильный препарат.

"Итак, доверяйте свое лицо - только профессионалам", - советует Анна.

@dr_tarasenko_anna Дуже часто вимушена відмовляти у збільшенні губ саме через таку міграцію Це легко вирішити- розчинити мігрувавший препарат гіалуронідазою та створити більш природню та натурально форму #косметологія #красота #УходЗаКожей #Косметолог #Антиэйдж #ЗдороваяКожа #Акне #СоветыПоКрасоте #МаскаДляЛица #ЧисткаЛица #СияющаяКожа #ПрофессиональныйУход #ГиалуроноваяКислота #Пилинг #ЭстетическаяМедицина #БьютиСоветы #МолодостьКожи #КосметическиеПроцедур #СекретыКрасоты Moi...Lolita - Angèle - Trinix Remix
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