Косметолог рассказала, что на самом деле выдает реальный возраст человека

Что выдает возраст человека

По словам эксперта, частая проблема, что в погоне за явными признаками возраста все забывают о мелочах, которые на 70% сильнее выдают возраст.

Рельеф кожи, мелкие морщины, снижение эластичности кожи, дряблость, морщины и изгибы, пигментация.

Часто люди в борьбе за идеальными формами лица забывают о качестве кожи. Ботулотоксин, мезотерапия, биоревитализация, шлифование - это никто не отменял.

Кисти рук

Косметолог отметила, что часто у женщин идеальное лицо без морщин, но их руки говорят о настоящем возрасте.

Не забывайте уплотнять кожу рук и питать ее. Подойдет полимолочная кислота, биоревитализация и мезотерапия.

Кожа шеи

Не забывайте, что кожу шеи также видна и ей нужен уход. По словам эксперта, для этой области подойдут такие процедуры как мезотерапия, лазерные процедуры, заполнение мелких морщин филлерами и радиес.

Уход за кожей на шее должен быть комплексным, тщательным, и содержащим различные домашние маски (с лифтинг-эффектом) и салонные процедуры. Особенно важно следить за своей осанкой, именно неправильное положение тела - первая причина появления морщин на этом участке.

"Не уделяйте внимание каким-нибудь одним зонам и при этом обделяя другие", - добавила Тарасенко.

Добавим, еще один признак, который выдает реальный возраст женщины - потрескавшиеся губы. Обычно женщины постарше настолько заняты работой, семьей и другими хлопотами, что просто забывают наносить бальзам на губки. Следует тщательно ухаживать за этой областью тела.

Воздействие макияжа и стиля одежды

Устаревший макияж или стиль одежды также прибавляют возрасту. Бороться с этой проблемой довольно легко: попробуйте обновить гардероб.

Выбирая одежду, обращайте внимание на подчеркивающую ваши сильные стороны и отвечающую модным тенденциям современности. В макияже лучше отдавать предпочтение свежим и натуральным тонам, а вот ярких цветов и тяжелых текстур лучше избегать.