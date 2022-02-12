Косметолог розкрила тонкощі і секрети правильного догляду за волоссям взимку

У зимовий період часу наше волосся потребує максимально щадного відношення і правильно підібраного догляду, інакше можна залишитися з "соломою" на голові.
Косметолог-дерматолог Олена Гай перерахувала в Instagram важливі хитрощі і правила, дотримуючись яких, ви зможете зберегти волосся пружним, блискучим і доглянутим.
1. Обов'язково носити головний убір - шапку, хустку, хоча б капюшон;
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2. Вибирати шапку тільки з натуральних матеріалів і знімати її в приміщенні;
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3. Ховати волосся під верхній одяг, не виставляти на мороз;
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4. Мінімізувати використання фена і плойки - намагатися, щоб волосся було не пересушене;
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5. Завчасно планувати миття і укладання волосся, щоб уникнути перепаду температур. Мити і сушити голову за 2 години до виходу на мороз. Волосся повинно встигнути висохнути і охолонути після гарячого укладання;
6. Використовувати зволожувачі повітря в приміщенні, де проводите найбільше часу;
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7. Підібрати хороший шампунь проти лупи (Фридерм, Ducray), який буде ефективно справлятися із зайвим шкірним жиром від використання шапки;
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8. Доглядати за волоссям салонними процедурами або в домашніх умовах, застосовуючи зволожуючі і живильні засоби і посилений термозахист;
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9. Застосовувати антистатичні засоби і користуватися дерев'яними гребінцями, щоб уникнути електризації волосся;
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10. Пити багато рідини, харчуватися насиченою корисними речовинами їжею і приймати додаткові вітаміни.
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І звичайно ж, при придбанні засобів по догляду за волоссям в зимовий період часу, звертайте увагу на зміст таких компонентів як:
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Нагадаємо, раніше блогер розповіла, як правильно використовувати засоби для волосся для максимальної ефективності.