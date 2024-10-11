Косметолог поделилась эффективным упражнением, которое подтянет кожу лица

Достичь подтянутой и здоровой кожи лица можно совершенно без уколов ботокса. Простое упражнение поможет проработать мышцы и даже изменить форму лица.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Какое упражнение полезно для лица

Делать такое упражнение можно где угодно и в любое время, чтобы расслабить жевательные мышцы.

Главное, чтобы руки были чистыми.

Сначала нужно немного приоткрыть рот и делать круговые движения по зоне жевательных мышц. Эксперт отметила, что такие мышцы могут болеть, но прорабатывать их нужно.

Движения можно делать сверху вниз и снизу вверх.

По словам специалиста, упражнение можно делать каждый день, даже несколько раз, например, когда умываемся или очищаем лицо.

Ольга Позднякова рассказала, что часто женщины тратят огромные средства в погоне за молодостью. Однако часто после таких "уколов красоты" может перекосить лицо, брови "упадут" на глаза, мигрируют филеры, возникает аллергия и постоянные отеки.

К тому же может возникать даже зависимость от уколов ботокса.

Поэтому самым безопасным методом избавиться от морщин, косметолог считает, есть тейпирование и массаж лица.