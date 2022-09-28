Кошевой рассказал, за какой счет живут актеры "Квартала 95" во время войны

"Квартал" всех своих сотрудников поддерживает, мы никого не сократили во время войны. Выплаты производятся за счет доходов прошлых лет. Многое, что было накоплено, пошло туда, где оно нужно, - к нашим военным. Не хвастаюсь, просто отвечаю на вопросы", - признался Кошевой.

"Квартал 95" помогает ВСУ

Также Евгений рассказал, что артисты активно помогают ВСУ своими благотворительными концертами. Он сообщил, что машины на фронт актеры покупали за свой счет.

"С 2014 года мы даже не считали, сколько машин мы с "Кварталом" отправили военным, просто покупали и отправляли. Никто не думал, что их нужно считать и перед кем отчитываться. Мы же покупали их за свой счет. Только последнюю машину, которую мне недавно пригнали из Латвии, я купил, в том числе за донаты своих подписчиков. И, конечно, я об этом отчитываюсь: кто донатил, сколько донатил, когда привезли тачку, когда ее переоформили…", - сказал Кошевой.

Благотворительный концерт "Квартала 95" (фото: пресс-служба)

Интересно, что дети Кошевого не уехали за границу, а учатся в Киеве. Они, как и все остальные, спускаются во время воздушной тревоги в бомбоубежище.

"Да, девочки ходят в школу в Киеве, учатся оффлайн. В их школе есть бомбоубежище, они туда спускаются во время воздушных тревог. Очередной учитель собирает всех и ведет к бомбоубежищу. Причем там два бомбоубежища: одно – для младших школьников, другое – для старшеклассников. Серафима говорит, что в их школе просто идеальный подвал и там их кормят легендарным борщом. Кстати, Серафима учится в одном классе с дочерью Юры Ткача – Лизой", - резюмировал артист.