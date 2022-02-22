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Кішки відчувають "поганих" людей? Як зрозуміти сигнали тварини

Автор: Світлана Мащенко

Кішки мають здібності відчувати енергію в кімнаті і оточуючих її речах на рівні рефлексів, які захищають її від потенційної небезпеки, ворожих тварин або ж "поганих" людей.

Про це пише CattitudeDaily.

Вчені серйозно зайнялися дослідженням поведінки кішок

Так, в одному дослідженні, проведеному на кішках і їх здатності відчувати людські емоції, було виявлено, що кішки поводилися найбільш позитивно, коли їх власники усміхалися, а не коли вони хмурилися.

Крім того, всі органи чуття у тварини розвинені у багато разів сильніше, ніж у людини. Наприклад, кішка здатна чути в діапазоні близько 65 кГц, в той час, як у людини ця здатність не перевищує 20 кГц. Гострота зору у кішок перевищує людську в сім разів, гострота нюху - в 14 разів.

Хто такі "погані" люди на думку кішок

Існує думка, що кішки відчувають енергетику людини. І якщо вона негативна, тварина це розуміє і показує своєю поведінкою.

Але є і більш логічне пояснення. "Погана" людина для кота - це той, хто просто не любить з якоїсь причини цих тварин. А оскільки кішки вміють зчитувати емоції, вони можуть зрозуміти, що людина до них не дуже радо налаштована.

Як поводяться тварини при цьому

Вважається, якщо в ваш будинок приходить людина з негативною енергією або поганими думками, це часто можна визначити по поведінці кішки.

Спочатку вона може пильно на людину дивитися, немов гіпнотизуючи, потім обережно відходить і намагається триматися подалі.

Тварина може тікати, ховатися або, навпаки, носитися колами, немов рятуючись від невидимого переслідувача. Крім того кішка може шипіти, вигинатися, виляти хвостом і навіть намагатися вдарити лапою людину, яка їй не подобається.

Раніше ми писали, що може означати голуб на підвіконні.

Також фахівці розповіли, як кішки можуть сигналізувати про небезпеку, і як ще можуть "розмовляти" з нами.

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