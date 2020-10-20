Водій потонулого авто в Харкові розповіла неймовірну історію

У Харкові водій позашляховика Kia Sorento вилетіла в річку через те, що на дорогу вибігла кішка. Жінка не захотіла тиснути тварину і невдало зробила маневр у бік бордюру, після чого вона вилетіла у воду.

Про це "Суспільному" розповів прессекретар Управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук.

Правоохоронці кажуть, що алкотестер показав, що жінка була абсолютно тверезою. Позашляховик дістали з води, на водія склали адмінпротокол за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, які призвели до пошкодження транспорту та елементів проїзної частини).

У Харкові водій Kia Sorento вилетіла в річку (відео: YouTube)

Варто зазначити, що після падіння у воду жінка швидко вибралася на дах авто і стала чекати допомоги. Рятувальники дістали її з допомогою драбини.

Користувачі мережі задаються питанням, як таке можливо, що вона впала в річку і при цьому залишилася сухою.

У Харкові водій Kia Sorento вилетіла у річку (фото: Telegram-каналу "Харків life")

За даними Telegram-каналу "Харків life", жінку звуть Ганна Січкар і вона працює начальником юридичного департаменту МНС, цим і пояснюється настільки швидке підняття авто з води.

Анна Січкар (фото: Telegram-каналу "Харків life")

Нагадаємо, у Рівненській області сталася смертельна ДТП, в якій загинула вагітна жінка та три людини отримали травми. Вагітну жінку чоловік віз в пологовий будинок, тому дуже поспішав.

Раніше в Києві сталася масштабна ДТП з участю вантажівки та п'ять легкових автомобілів.