Корзина на Яблочный Спас: что нужно святить в церкви, а что - запрещено

Что можно посвятить в церкви

Фрукты и овощи

Корзина на Спас - это символ плодородия, благополучия, благодарность земле за урожай. В праздничную корзину можно положить яблоки, а также другие фрукты и овощи: груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и т. д.

Мед

Можно, как и на Медовый Спас, святить мед. Хорошо подходит освященное яблоко, политое жидким гречневым или липовым медом из нового урожая.

Обязательно угостите таким лакомством детей - это в разы лучше любых сладостей.

Пироги с фруктовой или овощной начинкой

Допускаются к освящению готовые пироги с яблоками, другими фруктами, овощами. Главное - они должны быть постными.

Цветы и зерновые культуры

На Спас также можно освящать колоски пшеницы и ржи, васильки, подсолнечники, бархатцы и другие цветы. Дома сохраните освященные цветы до следующего года, чтобы в доме поселилось достаток и счастье.

Освященными в церкви продуктами угощают родных и детей. Считается, что они обладают особой целительной силой.

Что категорически запрещено святить

Спиртные напитки, мясные изделия, яйца и сыр категорически запрещено нести в церковь.

После освящения продуктами обязательно угощают детей, родственников, друзей и просто людей, которых встретили на улице. К праздничному столу готовят разные постные десерты с яблоками, орехами и медом.