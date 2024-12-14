Корпоративная вечеринка без последствий: какие 6 вещей делать точно не стоит

Специалист по персоналу со стажем в двадцать лет Мелисса Стоун говорит, что на создание репутации в коллективе могут уйти годы, а на еt уничтожение - всего один вечер. А еще она добавила, что любая корпоративная вечеринка будет веселой, если вы будете стильные и останетесь в норме.

Эксперт отмечает, что вечеринки должны быть веселыми, но все же стоит помнить, что это событие на работе, поэтому не стоит ее рассматривать как личное развлечение.

"Несколько бокалов вина здесь или там могут показаться невинными, но не злоупотребляйте. Если вы действительно хотите "вечеринку", то просто помните, что это ваше рабочее место, и оно не для определенных поступков", - предостерегает Мелисса.

Она добавила, что была свидетелем того, как люди теряли репутацию за один вечер, ставили под угрозу всю карьеру и что хуже всего - некоторые поступки приводили к расследованиям на рабочем месте, увольнениям и даже искам в суд.

"Комментарии или поведение, которые были бы неприемлемыми в офисе - такие, как неуместные шутки, сплетни, оскорбительные комментарии или навязчивые танцы - могут привести к серьезным последствиям. Ваша компания, вероятно, имеет политику, которая указывает на это и напоминает вам, что вы все равно должны придерживаться этих внутренних политик или кодексов поведения", - отметила эксперт.

Большинство людей не желает физического контакта с кем-то в своем офисе, кроме рукопожатия. Поэтому никаких объятий, поцелуев, интима в коридоре и туалетах. Офисные романы - это деликатная тема, и офисная вечеринка точно не то место, чтобы их начинать.

Если все же произошла какая-то неприятная ситуация, которая задела личные границы другого человека - немедленно исправляйте. Например: попросить прощения, если это необходимо.

Что не стоит делать на рабочей вечеринке