Корова!Сніжану Бабкіну обматюкали в аеропорту

Сніжана Бабкіна - дружина відомого артиста Сергія Бабкіна розповіла, як її обматюкали в аеропорту "Бориспіль". Інцидент стався в туалеті, куди вона зайшла зцідити молоко,адже малюк Єлисей залишився вдома, а подружжя повинно було по-швидкому злітати в Херсон. Коли Сніжана зціджувалась за допомогою молоковідсмоктувача в одній з кабінок, вона почула розмову двох незадоволених жінок, яким не сподобалося, що кабінка зайнята через те, що там хтось зціджує молоко. Історію Сніжана розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Годину тому. Аеропорт Бориспіль. Чекаємо рейс в Херсон. В цей раз ми по биріку - туди-сюди, тому без малюка. А в поїздці без Єлисея головне що? Правильно - молоковідсмоктувач. Раз в три години - будь ласка..! Так ось. Бориспіль. Жіночий туалет, куди я прийшла зцідити молочка. 5 кабінок, всім місця вистачить. Зайшла. Майже вже зцідилась, чую за дверима діалог двох", - розповіла Сніжана.

Фото: Сергій Бабкін з дітьми (instagram.com/babkin_official)

Вона зазначила, що дві "дами" не вибирали вираження, а використовували у своєму діалозі мати.

"Що це дзижчить? 2 - нічого. А, точно дзижчить. 1 - це що, молокоотсос?? Я тут, бл*ть, терплю, а вона там молоко зціджує?!? Корова!!! 2 - Дааа... п*здець! Як ніби немає іншого місця,щоб зцідити...", - процитувала діалог Бабкіна.

Коли вона вийшла з кабінки дві жінки впізнали її, одна з них захотіла сфотографуватися з артисткою, але Сніжана їй відмовила.

"Сніжана, я вас впізнала!!!! Я була у вас на виставах! Я захоплююся вами!!! Можна з вами сфотографуватися?Ні. Чому? Дівчина, фото з коровою вам ні до чого", - резюмувала дружина Бабкіна.

Як ми раніше писали, Сергій та Сніжана Бабині зворушливо привітали донечку з днем народження.

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна показала метушливий ранок з сином і чоловіком після повернення з відпочинку в Італії.