Коровий или птичий? Какие виды навоза подойдут для вашего огорода

Навоз - это то удобрение, которое уважает каждый огородник или фермер. Но... какой именно навоз? Коровий, птичий, конский? Существует много нюансов, какой именно навоз нужно вносить в конкретную почву. Как правильно подобрать это удобрение для вашей земли и не навредить ее плодородию?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой состав имеет навоз разных животных и для кого типа почв каждый из них должен использоваться.
Навоз - это отходы животных, которые есть на любом сельскохозяйственном объекте. Это удобрение незаменимо для органического земледелия, отличается характерной консистенцией и запахом.
Есть несколько видов навоза в зависимости от стадии его разложения:
Из вышеописанного видно, что ценным удобрением является перегной. Именно этот продукт жизнедеятельности животных может "зарядить" землю новой силой и продлить ее продуктивность.
Чтобы определить оптимальный вариант для вашего хозяйства, нужно сначала изучить почву, узнать, чего ему не хватает. От этого зависит выбор удобрения.
Кроме того, следует помнить, что для получения качественного удобрения требуется терпение, поскольку процесс перепревания занимает время.
Рассмотрим популярные виды навоза в отдельности и определим их ключевые преимущества:
Коровий навоз. Наиболее популярен благодаря доступности. Состоит из большого количества макро- и микроэлементов, необходимых всем растениям. Главные преимущества: быстрое воздействие на почву, наличие полезных веществ, защита растений от болезней и вредителей, низкая стоимость.
Конский навоз. Содержит много полезных веществ и скорее "переваривается" почвой и растениями. Главные преимущества: активное разрыхление почвы, сохранение влаги, защита от болезней, повышение урожайности. Недостаток - возможность перегрева растений при чрезмерном использовании.
Кроличий навоз. Легко собирать и хранить. Содержит много питательных веществ. Однако высокая концентрация азота и мочевины может нанести вред огороду. Следует использовать в ограниченных количествах.
Птичий помет. Легко доступен и содержит много полезных веществ. Главный недостаток - высокое содержание токсичных веществ и мочевой кислоты. Требует смешивания с опилками, соломой или торфом.
Свиной навоз. Обладает высоким содержанием микро- и макроэлементов, но может повлечь за собой окислительные процессы в теплицах. Необходимо использовать с неорганическими прикормками, обычно на слабокислых почвах.
Согласно вышеуказанному, наименее вреден коровий навоз, поскольку его состав максимально насыщен полезными веществами. Конский навоз также имеет много преимуществ, но он дороже. Каждый тип навоза имеет свои особенности и следует выбирать в соответствии с типом почвы и потребностями растений.
Состав удобрений:
Конечно, кроме самого гноя важно иметь специальные приспособления для внесения удобрений и для комфортного проведения других сельскохозяйственных работ.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Bob Vila, Farmers' Almanac, Gardener's Path.