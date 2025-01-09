Короткая шуба из эко-меха - тренд сезона: как такую верхнюю одежду носят Леся Никитюк и Наталка Денисенко

Короткие эко-шубы могут быть как классических нейтральных оттенков, таких как черный, серый и бежевый, так и в более ярких и экспериментальных вариантах, например, пастельных или насыщенных оттенках. Также модные дизайнеры обращают внимание на интересные текстуры, напоминающие натуральные меха, и новые технологии, обеспечивающие комфорт и долговечность.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает со своим женихом Дмитрием Бабчуком в Карпатах, продемонстрировала модный образ с короткой шубой из искусственного меха с длинным ворсом. Она выбрала верхнюю одежду молочно-бежевого оттенка.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Такую шубу Никитюк сочетает с разными спортивными луками: со штанами и худи черного цвета, а также теплыми лосинами с принтом. Дополнить один из образов она решила белой шапкой и ботинками-мунбутами всемирно известного бренда.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также Никитюк выбрала шубу из эко-меха для провокационной фотосессии в колготках.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко также следует модным трендам. Она со своим сыном Андреем, а также кумой, актрисой Еленой Светлицкой сейчас отдыхает в одном из элитных гостиничных комплексов в Карпатах.

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Для расслабленного образа она выбрала белые лосины, укороченный свитер и короткую шубу из эко-меха с длинным волнистым ворсом. Свой лук Денисенко дополнила шапкой с отворотом и хайтопами белого цвета.

Елена Светлицкая

Известная украинская актриса Елена Светлицкая, которая снялась в фильмах "Будинок Слово", "Инфоголик", "Сдадим домик у моря", "Женский врач", "Пробуждение" и других, с двумя детьми также отправилась на отдых в Карпаты.

Для повседневного образа Светлицкая выбрала трендовую укороченную шубу грязно-серого оттенка. С такой верхней одеждой она продемонстрировала сразу несколько стильных образов.

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Короткую шубу она дополнила черными легинсами со штрипками, коротким топом и коричневыми уггами на массивной подошве, которые сейчас также на пике популярности. Завершить лук звезда решила шапкой-ушанкой в тон к шубе.

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А для второго образа актриса выбрала черные кожаные брюки и серый свитер с высоким горлом. Дополнить лук она решила трендовой укороченной шубкой, уггами и шапкой-ушанкой.

Наталка Денисенко и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)