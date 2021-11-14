Від коронавірусу помер знаменитий український спортсмен: був багаторазовим чемпіоном Європи
Анатолій Бондаренко пішов з життя у віці 77 років. Відомий український спортсмен помер у Москві 13 листопада через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією.
Про цю трагічну новину розповів віце-президента Міжнародної федерації самбо Сергій Єлісєєв, повідомляє ТАСС.
Бондаренко був п'ятикратним чемпіоном Європи з дзюдо, і шестиразовим чемпіоном СРСР з самбо.
Спортсмен народився у Вінниці в 1943 році. Коли йому виповнилося 19 років, він почав свою спортивну кар'єру. При цьому домогтися успіхів йому вдалося досить швидко.
Анатолій Бондаренко (фото: скріншот з відео)
У 1963 році Бондаренко перший раз став чемпіоном СРСР з самбо. Наступного року він завоював дві золоті медалі в індивідуальному виступі та командній першості, на чемпіонаті Європи, який проходив у Німеччині.
Спортивну кар'єру Бондаренко завершив у 1975 році у віці 32 років. Після цього він почав жити в Москві.
Анатолій Бондаренко В 1961 році (відео: YouTube)
Нагадаємо, у Києві від коронавірусу померла відома українська поетеса Світлана Йовенко. Жінці було 76 років і останні свої дні провела в лікарні в реанімації.
Ми також писали про те, що в Києві помер відомий український режисер Віталій Малахов, який був керівником Київського драматичного театру на Подолі.