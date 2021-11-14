Від коронавірусу помер знаменитий український спортсмен: був багаторазовим чемпіоном Європи

Анатолій Бондаренко пішов з життя у віці 77 років. Відомий український спортсмен помер у Москві 13 листопада через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією.

Бондаренко був п'ятикратним чемпіоном Європи з дзюдо, і шестиразовим чемпіоном СРСР з самбо.

Спортсмен народився у Вінниці в 1943 році. Коли йому виповнилося 19 років, він почав свою спортивну кар'єру. При цьому домогтися успіхів йому вдалося досить швидко.

Анатолій Бондаренко (фото: скріншот з відео)

У 1963 році Бондаренко перший раз став чемпіоном СРСР з самбо. Наступного року він завоював дві золоті медалі в індивідуальному виступі та командній першості, на чемпіонаті Європи, який проходив у Німеччині.

Спортивну кар'єру Бондаренко завершив у 1975 році у віці 32 років. Після цього він почав жити в Москві.

Анатолій Бондаренко В 1961 році (відео: YouTube)