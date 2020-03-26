У коронавіруса з'явився новий симптом: не пропустіть

Коронавірус в Україні інфікував вже 145 осіб, п'ятеро з них померли. Серед симптомів COVID-19 крім різкого підвищення температури тіла, кашлю також назвали нову ознаку інфекції, це дискомфорт в області очей. Це пов'язане із запальним процесом в організмі. Про це повідомляють вчені-офтальмологи з США.

"Червоні очі, які сльозяться, можуть бути раннім симптомом зараження коронавіруса, про це свідчить зростаюча кількість скарг інфікованих пацієнтів на почервоніння, свербіння, сльозотечу", - цитує медиків видання Bild.

Лікарі попереджають, що крім обличчя не торкайтеся немитими руками до очей, інфекція може потрапити в організм. Найкраще захищати очі окулярами.

Якщо ви відчуваєте дискомфорт в очах - це необов'язково симптом коронавіруса, це лише одна з ознак, яка в основному проявляється з температурою і кашлем.

"Одне запалення слизової оболонки ока не обов'язково вказує на зараження коронавірусом, але разом з іншими симптомами, як кашель і температура, воно може говорити про захворювання", - повідомили медики.

Нагадаємо, якщо ви підозрюєте у себе симптоми коронавіруса першим ділом зателефонуйте до сімейного лікаря, якщо стан через кілька днів не поліпшується - викликайте швидку допомогу.

Як ми раніше писали, нещодавно вчені з Китаю, де COVID-19 вдалося зупинити, з'ясували, що близько 30% випадків хвороби проходить зовсім безсимптомно.