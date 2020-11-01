Як коронавірус впливає на мозок людини: загадкові неврологічні ефекти

Серед багатьох серйозних симптомів COVID-19 - дивні неврологічні ефекти, які відчувають багато пацієнтів. Вчені вважають їх найзагадковішими. Раптова втрата нюху і смаку були одними з перших незвичайних симптомів, про які повідомили пацієнти COVID-19, але інсульт, судоми та набряк мозку (званий енцефалітом) були не у всіх. Про це пише Science Alert.

Відповідно до звітів та оглядів, деякі пацієнти з діагнозом COVID-19 також відчувають сплутаність свідомості, марення, запаморочення і відчувають труднощі з концентрацією уваги. Протягом декількох місяців лікарі невпинно намагалися зрозуміти це захворювання та його численні прояви, які впливають на мозок нез'ясовним чином.

Два невролога провели огляд досліджень, які вивчають, як COVID-19 порушує патерни нормальної функції мозку, які можна виміряти за допомогою ЕЕГ. У своєму огляді дослідники зіставили дані про майже 620 COVID-інфікованих пацієнтів з 84 досліджень. Аналіз результатів ЕЕГ говорить про певну форму енцефалопатії, пов'язаної з COVID-19. У цих пацієнтів були виявлені ознаки погіршення або порушення функції мозку.

Приблизно дві третини пацієнтів у дослідженнях були чоловіками, а середній вік становив 61 рік. Серед 420 пацієнтів, у яких була зареєстрована підстава для проведення ЕЕГ, найбільш частою причиною була зміна психічного стану: дві третини обстежених пацієнтів впали в кому чи відчували сплутаність свідомості.

У близько 30% пацієнтів фіксувались напади, у декількох пацієнтів були проблеми з мовленням. В інших сталася раптова зупинка серця, яка могла порушити приплив крові до мозку. Сканування ЕЕГ пацієнтів показало цілий спектр аномалій мозкової активності, включаючи деякі ритмічні патерни та епілептичні сплески активності. Найбільш частою зазначеної аномалією було дифузне уповільнення, тобто загальне уповільнення мозкових хвиль, яке вказує на загальну дисфункцію мозкової діяльності.

У разі COVID-19 це порушення може бути результатом поширеного запалення, оскільки організм посилює свою імунну відповідь, або, можливо, зниження припливу крові до мозку, якщо серце і легені слабкі.

Що стосується локалізованих ефектів, третина всіх виявлених відхилень перебувала в лобової частки мозку, яка виконує завдання виконавчого мислення, такі як логічне мислення та прийняття рішень.

Нагадаємо, що раніше було названо популярний знеболюючий засіб, який може завдати непоправної шкоди організму. Їм теж усувають симптоми коронавіруса.

А також розповідали про те, що вчені знайшли підтвердження того, що маски знижують ризик зараження COVID-19.