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Коронавірус повернувся в країну, яка заявила про повну перемогу над ним

STYLERКоронавірус    30.04.2020 - 19:29
Коронавірус повернувся в країну, яка заявила про повну перемогу над ним
Коронавірус повернувся в Мавританію (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус знову виявили в країні, яка відзвітувала про повну перемогу над ним

Коронавірус COVID-19 знову виявили у країні, яка першою у світі офіційно заявила про повну перемогу і "вигнання" небезпечної хвороби за межі своїх кордонів. Мова йде про Мавританію - країну на заході Африки. Чому в країні поспішили зробити таку заяву, і як вдалося вірусу знову повернутися - в матеріалі Styler.

За свіжими даними Університету Джонса Хопкінса в країні з'явився один новий активний випадок хвороби. Зазначимо, що місцевий МОЗ говорив ще кілька днів тому, що у них було 17 випадків, один із них - смертельний. Дані світової статистики говорять про вісім випадків.

Коронавірус повернувся в країну, яка заявила про повну перемогу над ним

Коронавірус повернувся в Мавританію (скрін: worldometers.info)

Коли в Мавританії зробили гучну заяву про перемогу над COVID-19, там розповіли, що цього вдалося досягти лише завдяки наджорсткому карантину. Як тільки в країні виявили перший випадок (13 березня), вони відразу ж закрили кордони країни, всі заклади та ввели комендантську годину.

Зазначимо, що за даними ресурсу Worldometers.info, який відстежує статистику поширення коронавірусу у світі, активних випадків COVID-19 на кінець квітня немає більше у трьох адміністративних одиницях - Гренландії, Сент-Люсії і Сен-Барті. І це все - острови.

Раніше ми писали, що вчені зробили нову заяву про безсимптомні випадки коронавірусу.

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