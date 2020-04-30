Коронавирус вернулся в страну, заявившую о полной победе над ним

Коронавирус вернулся в Мавританию (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус снова выявили в стране, которая отчиталась о полной победе над ним

Коронавирус COVID-19 вновь выявили в стране, которая первой в мире официально заявила о полной победе и "изгнании" опасной болезни за пределы своих границ. Речь идет о Мавритании - стране на западе Африки. Почему в стране поспешили сделать такое заявление, и как удалось вирусу вновь вернуться - в материале Styler.

По свежим данным Университета Джонса Хопкинса в стране появился один новый активный случай болезни. Отметим, что местный минздрав говорил еще несколько дней назад, что у них было 17 случаев, один из них - летальный. Данные мировой статистики говорят о восьми случаях.

Коронавирус вернулся в Мавританию (скрин: worldometers.info)

Когда в Мавритании сделали громкое заявление о победе над COVID-19, там рассказали, что этого достичь удалось лишь благодаря сверхжесткому карантину. Как только в стране выявили первый случай (13 марта), они сразу же закрыли границы страны, все заведения и ввели комендантский час.

Отметим, что по данным ресурса Worldometers.info, который отслеживает статистику распространения коронавируса в мире, активных случаев COVID-19 на конец апреля нет больше в трех административных единицах - Гренландии, Сент-Люсии и Сен-Барте. И это все - острова.

Ранее мы писали, что ученые сделали новое заявление о бессимптомных случаях коронавируса.