ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Коли коронавірус в Україні піде на спад: Степанов дав відповідь

Середа 25 листопада 2020 15:54
Коли коронавірус в Україні піде на спад: Степанов дав відповідь
Степанов дав прогноз про спад коронавірусу в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Глава МОЗ Максим Степанов висловився про спад COVID-19 в Україні

Друга хвиля коронавірусу в Україні має піти на спад після закінчення цієї зими вже з березня, проте до цього епідеміологічна ситуація буде напруженою.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в інтерв'ю в передачі "Зе Інтерв'юер".

"Мені здається, що така напружена ситуація другої хвилі триватиме до березня 2021 року. Це не означає, що до березня щоденно буде зростати (кількість хворих COVID-19), але буде рости ще 100% довго", - чиновник озвучив прогноз.

Степанов звернув увагу, що коронавірус - це все ж таки респіраторна хвороба, і в березні починається спад будь-яких респіраторних хвороб, які мають сезонність.

"Коронавірус довів, що у нього сезонність не така, як у звичайного грипу, але все ж влітку у нас були невеликі цифри", - зазначив глава МОЗ.

Також він пояснив, що відповідний прогноз щодо очікуваного спаду COVID-19 у березні наступного року дають українські та зарубіжні фахівці епідеміологи.

Відео: Степанов розповів про спад коронавірусу в Україні

Раніше повідомлялося, що МОЗ України готує правову базу для відстеження хворих COVID-19.

Також ми писали про те, що український вірусолог розповіла про два способи, як зупинити епідемію COVID-19 в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Максим СтепановКоронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся