Коронавірус в Україні: чим краще обробляти руки

Чим краще обробляти руки, щоб не захворіти (Колаж РБК-Україна)

Журналісти розповіли, чим краще мити руки

Китайський коронавірус в Україні зареєстрували 3 березня. Їм захворів 39-річний чоловік із Чернівців, який був з дружиною в Італії. Зараз він у лікарні, а його дружина перебуває в резервації. Медики неодноразово попереджають, щоб не захворіти коронавірусом необхідно ретельно мити руки і намагатися не торкатися обличчя. Журналісти ТСН вирішили з'ясувати, що ефективніше для обробки рук - мило, антиспетик або просто вода.

Медики кажуть, що наші руки насправді навіть брудніше, ніж підлога. На них розмножуються полчища бактерій, адже за день ми торкаємося руками до сотень предметів. Найбільш забруднені поверхні - це дверні ручки, вимикачі, клавіатура, мобільний телефон. Потім цими руками ми сотні разів торкаємося обличчя.

Коронавірус не виняток, зараження теж передається через руки. Мийте руки старанно, не забувайте зап'ястя.

У сюжеті з'ясували, що обробка антисептиком не дає повного позбавлення від мікробів і бактерій. Для того, щоб потрібна доза надійшла на руки, потрібно натиснути на пульвелизатор 28 разів, адже для повного очищення рук треба 3 грами речовини.

Очищаючі серветки приносять мінімальний результат. Обробка ними зовсім неефективна. Експерти відзначають, що якщо у вашому доступі є вода і мило краще скористайтеся ними.

Чим краще обробляти руки (ТСН)