Коронавирус в Украине: чем лучше обрабатывать руки

Чем лучше обрабатывать руки, чтобы не заболеть (Коллаж РБК-Украина)

Журналисты рассказали, чем лучше мыть руки

Китайский коронавирус в Украине зарегистрировали 3 марта. Им заболел 39-летний мужчина из Черновцов, который был с женой в Италии. Сейчас он в больнице, а его жена находится в резервации. Медики неоднократно предупреждают, чтобы не заболеть коронавирусом необходимо тщательно мыть руки и стараться не трогать лицо. Журналисты ТСН решили выяснить, что эффективней для обработки рук - мыло, антиспетик или просто вода.

Медики говорят, что наши руки на самом деле даже грязнее, чем пол. На них размножаются полчища бактерий, ведь за день мы прикасаемся руками к сотням предметов. Самые загрязненные поверхности - это дверные ручки, выключатели, клавиатура, мобильный телефон. Потом этими руками мы сотни раз касаемся лица.

Коронавирус не исключение, заражение тоже передается через руки. Мойте руки усердно, не забывайте запястья.

В сюжете выяснили, что обработка антисептиком не дает полного избавления от микробов и бактерий. Для того, чтобы нужная доза поступила на руки, нужно нажать на пульвелизатор 28 раз, так как для полного очищения рук нужно 3 грамма вещества.

Очищающие салфетки приносят самый минимальный результат. Обработка ими совсем неэффективна. Эксперты отмечают, что если в вашем доступе есть вода и мыло воспользуйтесь лучше ими.

Чем лучше обрабатывать руки (ТСН)