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Коронавірус в Україні: де COVID-19 поширюється найшвидше

STYLERКоронавірус    24.04.2020 - 11:09
Коронавірус в Україні: де COVID-19 поширюється найшвидше
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Український інфекціоніст повідомила, що коронавірусом частіше заражаються в лікарнях, а не в церквах

Коронавірус в Україні діагностовано у 7647 людей. З початку пандемії загинуло 193 українці, а 601 пацієнт одужав. За останню добу зафіксовано 477 нових хворих. Як зазначають фахівці, найчастіше українці заражаються COVID-19 не в церквах, а в лікарнях.

Як розповіла інфекціоніст Катерина Булавінова, найбільші спалахи коронавірусу в медустановах і потрібно почати чесно ставитися до інфекційного контролю.

"Справа не тільки в тому, чи є захист чи ні, купили її чи ні, але справа дуже сильно в тому, наскільки ми насправді вміємо ним користуватися. Навіть якщо його купили", - розповіла Булавінова у програмі "Право на владу".

Вона пояснила, що, крім покупки захисних засобів для персоналу лікарень, варто також провести курси для медиків, як правильно користуватися масками, респіраторами та костюмами.

"Якщо ми будемо продовжувати удавати, що у нас все окей і проблема тільки в грошах, то далеко ми не підемо. Тому я пропоную почати говорити правду і поставитися до цього, як до можливості навчитися користуватися всім цим інфекційним контролем чудовим, і тими ж масками, респіраторами, одягати костюм, знімати костюм, по-справжньому обробляти руки. Тому що брехня до добра не доводить", - зазначила інфекціоніст.

Вона розповіла, що нещодавно відвідала одну з інфекційних лікарень у Києві, де є хворі з коронавірусом, і виявила там у вбиральні шматок господарського мила.

"Дуже багато обговорювали церкву в першій частині цієї програми, а я б хотіла, щоб з такою ж пристрастю обговорювали лікарню. Я б як лікар хотіла. Оскільки, на мою думку, поширення інфекції всередині лікарні значно вище, ніж у церкві, наприклад. І я б хотіла такого ж палкого, відвертого обговорення того, наскільки небезпечно все в клініках. Не тільки для лікарів, про яких ми багато говорили, але і для пацієнтів", - додала Булавінова.

Інфекціоніст вважає, що захисні засоби для медиків повинні бути не тільки куплені. Всі медичні працівники повинні бути навчені, як ними користуватися.

"На мою думку, це дуже сильно всі за руки спочатку. І потім вже все інше. І про те, як ми носимо ці респіраторні маски, і так далі", - резюмувала лікар.

"Право на владу"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ пояснили, чому так багато медиків в Україні інфіковані коронавірусом.

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