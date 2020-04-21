Чому українські лікарі найчастіше заражаються COVID-19: з'явилася відповідь

Чому українські лікарі найчастіше заражаються коронавірусом (Фото: РБК-Україна)

У МОЗ пояснили, чому в Україні так багато лікарів хворіє коронавірусом

Коронавірус в Україні був діагностований у 6125 осіб, кількість загиблих досягла 161 людини. Більше тисячі хворих – це медичні працівники та за даними МОЗ, в Україні кожен п'ятий інфікований коронавірусом – це медик.

Як пояснив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, причина такого інтенсивного зростання хворих серед медиків у тому, що українські лікарі іноді нехтують засобами індивідуального захисту і контактують з хворими без захисних засобів до того часу, поки аналізи не підтвердять коронавірус.

"Лікарі не завжди надягають засоби захисту і приймають хворих, поки немає встановленого діагнозу COVID-19. Я хотів би більшої настороженості. Хочу, щоб лікарі розглядали кожного пацієнта з температурою, як потенційного хворого з коронавірусом", - заявив Ляшко у програмі "Сніданок 1+1".

Він зазначив, що в тих лікарнях, які він відвідав, стан забезпечення засобами захисту задовільний.

"Я не скажу, що оптимальна забезпеченість, оскільки ми не маємо тримісячного запасу, але на перші 10-15 днів засобів індивідуального захисту вистачає. Не скажу, що така картина скрізь, але ми говоримо про лікарні першої хвилі, які повинні приймати хворих з коронавірусною хворобою", - сказав головний санітарний лікар.

Він додав, що є проблеми із засобами захисту в лікарнях другої хвилі, але міністерство зараз працює над усуненням цієї проблеми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОЗ голосно осоромився з захисними костюмами від COVID-19 для лікарів.