Коронавірус в Україні: у лікарнях почали застосовувати експериментальні препарати

Коронавірус в Україні був діагностований вже у 2203 осіб та за останню добу кількість загиблих збільшилася на 6 пацієнтів. Всього загинуло з початку епідемії 69 осіб і 61 пацієнт повністю вилікувався.

На цей момент немає ліків проти COVID-19 і медики змушені експериментувати з різними ліками для того, щоб врятувати життя хворих. Деякі з цих препаратів повністю не вивчені і їх ефективність не доведена.

Як повідомляє ТСН, у багатьох ліків, які призначають важким пацієнтам з коронавірусом, є серйозні побічні ефекти та лікарі дають їх пацієнтам тільки за згодою. В Україні затвердили експериментальний протокол лікування, такий як діє в США і ЄС і застосовують ті ж самі препарати.

У Сумах почали застосування протималярійного препарату плаквеніл. Його дають тільки пацієнтам з двосторонньою пневмонією.

"Був застосований "Делагіл" і ми побачили ефективність цього препарату. Пацієнтка почуває себе краще. І вчора теж була госпіталізована хвора з двобічною пневмонією - ми їй призначили "Плаквеніл". Що стосується інших препаратів - мова йде про "Калетре", "Тосилзумапе" - це противірусні препарати, то поки ще нема", - розповіла головний інфекціоніст Сумської області Ірина Троцька.

Першим хворим призначали тільки симптоматичне лікування, та пацієнти купували препарати своїм коштом, деяким видавали з запасів у лікарнях. Зараз всі препарати дають безкоштовно, а рідним доводиться купувати тільки вітаміни, пробіотики та супутні ліки.

У Бердичеві пацієнтам давали антибіотики, але вони не діяли. Один хворий помер. І в лікарні кажуть, що у них є всього дві упаковки експериментального препарату і зараз вирішують, чи давати його важким пацієнтам.

У Вінниці є дві упаковки протималярійних препаратів, але їх подарували меценати. В аптеках цих ліків теж немає. Проте вінницькі медики застосовують також препарати для лікування СНІДу. Інфекціоністи стверджують, що вже два пацієнти позитивно відреагували на таке лікування. Однак і цього препарату в аптеках немає, імпортний закінчився, а виробництво вітчизняного поки не запрацювало.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили заяву про ефективний препарат від коронавірусу.