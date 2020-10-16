Коронавірус вбив українського блогера-мільйонника: без тата лишилося троє дітей

Дмитро Стужук помер від коронавірусу (фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy)

Відомий український фітнес-блогер помер на восьмий день після зараження коронавірусом

Від коронавірусу 16 жовтня помер відомий український фітнес-блогер Дмитро Стужук. Він заразився COVID-19 більше тижня тому на семінарі в Туреччині. І хоча хвороба протікала без температури, у здорового і сильного молодого чоловіка раптово зупинилося серце.

Дмитро вів у Insragram блог про спорт, бізнес, здоровий спосіб життя, маючи мільйон підписників. Про його смерть повідомила в соцмережах екс-дружина і мати трьох їхніх спільних дітей Софія Стужук. Вона також відомий блогер і фітнес-модель.

Відомо, що Дмитро помер у реанімації Київської клінічної лікарні №4. Ще добу тому він створив у Insragram пост про те, що йде на поправку.

15 жовтня Дмитро потрапив у реанімацію, пережив там клінічну смерть і помер.

"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", - написала Софія Стужук.

Дмитро Стужук з дружиною (колишньою) та дітьми (скрін: instagram.com/sofia_stuzhuk)

У своєму пості добу тому блогер сказав, що стан у нього стабільний, висловив обурення лікарнями і вирішив поїхати лікуватися додому.

"Я приймаю рішення, що мені буде зручніше і комфортніше перебувати на дистанційній опіці у себе вдома, де у мене є всі умови для нормального лікування. В кінці кінців я завжди можу звернутися в потрібні служби. Та і вдома, як говориться, і стіни лікують", - написав він.

Дмитро Стужук вирішив лікуватися вдома, де йому стало погано (instagram.com/stuzhuk_dmitriy)

У соцмережах знайомі Дмитра пишуть, що він пролежав у лікарні всього добу. І весь час хвороби багато проявляв активність, робив огляди, продовжував вести блог.

"Після виходу (з лікарні. - Ред.) Стужук записував ролики в позитивному форматі, радіючи і показуючи як все йде на поправку. Потім він прийняв ванну. А у нього, як виявилося, слабке серце, надірване е в тому числі тренуваннями в спортзалі. Серце зупиняється і його відправляють в реанімацію. Там клінічна смерть і через добу смерть", - написав блогер Юрій Романенко.

У Дмитра залишилося троє маленьких дітей: Давид, Олівія і Лола.

Раніше ми писали, що на Закарпатті від коронавіруса помер відомий художник, який ще влітку посміювався над пандемією.