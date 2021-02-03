Коронавірус з нами назавжди: Рубан розповів, коли епідемія стане менш агресивною

Коронавірусна інфекція не зникне повністю і залишиться в світі назавжди. При цьому зниження агресивності пандемії можна очікувати, коли колективний імунітет сформується на рівні 60-70 відсотків.

Про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає "Сьогодні".

"Цей збудник з нами назавжди, коронавірусна інфекція, але якщо говорити про зменшення агресивності епідемії - це коли буде у нас формування колективного імунітету на рівні 60-70 відсотків", - сказав він.

Спеціаліст заявляє, що у теперішній час в Україні колективний імунітет громадян сформувався на рівні 30 відсотків.

Рубан також висловився про способи знизити загрозу поширення інфекції шляхом створення безпечного простору з оптимальною температурою, вологістю повітря в приміщеннях за допомогою датчиків контролю параметрів повітря (COVID-19 найлегше підхопити під час тривалого спілкування в закритому приміщенні).

"Сьогодні це, я думаю, буде наступний крок основної профілактики в закритих приміщеннях саме вірусних інфекцій", - сказав глава Держпродспоживслужби столиці.

Як повідомлялося, раніше доктор Євген Комаровський пояснив, як в приміщенні виміряти рівень загрози зараження на коронавірус.

Також ми писали про те, що нещодавно епідеміолог розповіла, коли хвилі коронавірусу підуть на спад в Україні.