Коронавірус провокує нове ускладнення: лікар розповіла про симптоми

Фахівець прокоментувала ситуацію в Індії, де люди після коронавірусу почали масово хворіти мукоромікозом – "чорним грибком". На думку Логінової, причиною цієї грибкової інфекції стали медичні препарати.

"Люди лікувалися не тільки стероїдами, а й антибіотиками. Антибіотики також дають дисбактеріоз організму, у нас в країні найчастіше виникають кандидози. А в цьому випадку на тлі антибіотикотерапії плюс кортикостероїди, які пригнічують запальні процеси, також можуть прекрасно розвиватися ці грибкові інфекції. Ця інфекція може не тільки вражати очі та носову порожнину, а й легені. Це дуже серйозна постковідна інфекція, яка затягує одужання після COVID-19. Це вже буде "лонгковід" ускладнений, і вимагатиме дуже ретельного антимікотичного лікування спеціальними препаратами", - пояснила інфекціоніст.

Вона додала, що на тлі прийому ліків в Україні найчастіше розвиваються дисбактеріози, які викликані грибами Candida albicans і Aspergillus.

"Ці інфекції найчастіше бувають у людей з ослабленим імунітетом, а також у веганів, тому що не утворюються повноцінні антитіла. Ми завжди наполягаємо на тому, щоб люди харчувалися гідно, щоб були повноцінні білки в раціоні", - додала Логінова.