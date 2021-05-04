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Лікар розповіла про нові симптоми COVID-19: вони сильно змінилися

Новость на русском → Вівторок 04 травня 2021 10:41
Лікар розповіла про нові симптоми COVID-19: вони сильно змінилися Симптоми коронавірусу в Україні сильно змінилися (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Симптоми коронавірусу у пацієнтів в Україні сильно змінилися з початку пандемії.

Про це розповіла епідеміолог, в. о. гендиректора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Так, деякі люди описують симптоми COVID-19 у вигляді нудоти і розладу стільця.

"Не можна сказати, що абсолютно ніхто сьогодні не скаржиться на відчуття відсутності запаху або смаку. Але частина людей, що потрапляють в лікарні, розповідає про підвищення температури, загальну слабкість, відчуття нестачі кисню, і людина розуміє, що вдома, самостійно, не розбереться, а лікування вимагає додаткової кисневої підтримки", - розказала лікар.

Медик зазначила, що при незначних симптомах людина все одно повинна залишатися вдома.

"Є люди, у яких протягом легке або середньої тяжкості, у когось проявляється нудота, у когось біль в животі, рідкий стілець, незначне підвищення температури тіла, кашель. Але через те, що сатурація нормальна і не потрібно додаткової кисневої підтримки, людина може залишатися вдома", — розповіла вона.

Також медик повідомила, що у багатьох коронавірус проявляється всього 1-2 симптомами. Це може бути слабкість і головний біль.

"У частини людей начебто немає ніяких симптомів, крім вираженої слабкості і запаморочення, вони знаходяться вдома на самоізоляції. Останнім часом в Україні та у Львівській області, зокрема, зустрічався британський штам, з ним пов'язують більш високу заразність, менший інкубаційний період", — розповіла вона.

Як ми писали раніше, лікар розповіла, чи дістався в Україну "індійський" штам COVID-19.

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